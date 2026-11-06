El Hospital Universitario de Navarra pasa a formar parte de la Red de Centros Integrales de Cáncer de la Unión Europea - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario de Navarra / Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa ha sido aceptado formalmente junto con otras 12 entidades españolas como miembro de la Red de Centros Integrales de Cáncer (Comprehensive Cancer Centre-CCC) de la Unión Europea.

De este modo, el hospital navarro se integra en la estructura de gobernanza de la EUnetCCC, la mayor iniciativa de la UE en materia de atención al cáncer, que tiene el objetivo de crear para 2028 un sistema europeo formado por un centenar de centros de referencia en terapia oncológica.

En el proceso de formar parte de ese sistema, el HUN/NOU fue en febrero de este año uno de los primeros centros designados por EUnetCCC para optar a la acreditación como Comprehensive Cancer Centre.

Después de alcanzar la condición de centro designado, el HUN tomó la iniciativa de postularse también como miembro de la red. Se trata de un paso "voluntario y proactivo que", aunque no es requisito para el proceso de certificación, "consolida la posición del hospital a nivel europeo en el compromiso a la atención al cáncer".

Además, la entrada en la Red de Centros Integrales "conlleva una serie de ventajas para los organismos miembros". De este modo, habilita el acceso a una red de organizaciones para compartir conocimientos, innovación y buenas prácticas. También permite participar en redes de investigación y en iniciativas de cooperación oncológica a nivel europeo.

Alinea asimismo la acción del hospital con estándares de excelencia europeos en la atención oncológica e integra al centro en una iniciativa con un presupuesto respaldado por los estados miembros y la Comisión Europea. Finalmente, supone "una excelente oportunidad para participar activamente en la gobernanza, la orientación estratégica y el liderazgo de la Red EUnetCCC".

EUnetCCC es una Acción Conjunta (Joint Action) del Plan Europeo contra el cáncer de la UE, dirigida a "reducir en Europa la carga del cáncer y sus desigualdades asociadas". Para ello, trabaja en "la armonización de los estándares de atención, la mejora de la colaboración y la reducción de las disparidades regionales dentro de la Unión Europea".