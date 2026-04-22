Hualde recibe a Mikel Arregi, nuevo vocal del Consejo Social de la Universidad Pública de Navarra

El presidente del Parlamento de Navarra, Unai Hualde, y Mikel Arregi, nuevo vocal del Consejo Social de la Universidad Pública de Navarra - PARLAMENTO DE NAVARRA

PAMPLONA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Parlamento de Navarra, Unai Hualde, ha recibido este miércoles en su despacho a Mikel Arregi, quien, tras su designación por el Pleno el día 26 de marzo, se incorpora al órgano colegiado de participación de la sociedad en la Universidad Pública de Navarra (UPNA) para un mandato de 4 años, reelegible (consecutivamente) una sola vez.

Mikel Arregi Pérez, licenciado en Historia (Universidad de Navarra) y director gerente de Euskarabidea-Instituto Navarro del Euskera entre 2015 y 2023, tomará posesión próximamente y ocupará la última vacante que le correspondía elegir al Parlamento.

En el transcurso del encuentro, de corte de protocolario, Unai Hualde ha ofrecido la "colaboración" del Parlamento para, "en todo caso, facilitar la labor de la UPNA" y ha deseado "suerte y acierto" a Mikel Arregi en el trabajo de asesoramiento e intermediación que le aguarda como nuevo vocal del Consejo Social.

El Consejo Social es el órgano colegiado de participación de la sociedad en la Universidad y ejerce como elemento de interrelación entre las instituciones, la sociedad navarra y la Universidad Pública de Navarra.

Está integrado por diecinueve miembros: trece pertenecen a la parte social y seis a la Universidad. Éstos son el rector, el secretario general, el gerente y tres miembros del Consejo de Gobierno.

La parte social la componen cinco miembros designados por el Parlamento de Navarra, cuatro por el Gobierno de Navarra y el resto por las organizaciones sindicales y empresariales más representativas.

Corresponden al Consejo Social la supervisión de las actividades de carácter económico, del rendimiento y la calidad de los servicios, de planificación y desarrollo institucional, la promoción de la colaboración de la sociedad en la financiación de la Universidad y el fomento de las relaciones con la sociedad.