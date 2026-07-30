El HUN ajusta la inmunoterapia contra el cáncer al peso de cada paciente para evitar dosis innecesarias

Profesionales de Oncología Médica y Farmacia del Hospital Universitario de Navarra y de Navarrabiomed e IdiSNA publican un artículo la optimización de los tratamientos de inmunoterapia contra tumores gastrointestinales. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

Profesionales de Oncología Médica y Farmacia del Hospital Universitario de Navarra (HUN) y de la Unidad de Oncología Médica Traslacional de Navarrabiomed e IdiSNA han publicado un artículo en el que recogen la experiencia del centro en la optimización de los tratamientos de inmunoterapia contra tumores gastrointestinales.

Desde febrero de 2025, estos tratamientos se administran en el HUN ajustando la dosis al peso real de cada paciente. Esta estrategia permite evitar una exposición innecesaria al fármaco en personas que, por su peso, podrían recibir más cantidad de la necesaria, y contribuye también a un uso más eficiente de los recursos sanitarios. El trabajo se ha publicado en ESMO Gastrointestinal Oncology, revista oficial de la Sociedad Europea de Oncología Médica, una de las entidades de referencia internacional en este ámbito, según ha explicado el Gobierno de Navarra en una nota.

La inmunoterapia forma parte de las terapias de la oncología de precisión, especialmente útiles en tumores sensibles al estímulo del sistema inmunitario. En los cánceres gastrointestinales, su incorporación desde 2023 ha supuesto un avance relevante y se ha asociado a una mejora del pronóstico en determinados grupos de pacientes. Sin embargo, como señalan las personas firmantes del estudio, la experiencia acumulada en los primeros años de uso ha permitido identificar áreas de mejora en la forma de administrar estos medicamentos, tanto en la selección de pacientes según la biología de cada tumor como en la optimización de las dosis.

En un intento de facilitar la logística de administración, la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) aprobó para varios de estos fármacos una dosis fija o 'plana', independiente del peso del paciente. Estas dosis equivalen, en algunos casos, a las que necesitaría una persona de entre 80 y 100 kilos. Sin embargo, el peso medio de la población europea se sitúa en torno a los 70-80 kilos y suele ser menor en pacientes con cáncer, especialmente en aquellos con tumores gastroesofágicos. Por ello, el estudio apunta que la administración de dosis fijas puede dar lugar con frecuencia a un sobretratamiento. Desde el HUN, en línea con estrategias aplicadas también en otros hospitales españoles, se ha optado por ponderar la dosis al peso real, como ya se hace habitualmente con otros tratamientos oncológicos.

El estudio recuerda que el mecanismo de acción de la inmunoterapia es diferente al de la quimioterapia tradicional. Mientras los fármacos citotóxicos buscan destruir directamente las células tumorales, la inmunoterapia activa las defensas del propio organismo para que reconozcan y ataquen el tumor. Por ello, a diferencia de lo que sucede con algunos tratamientos clásicos, en inmunoterapia no siempre una dosis más alta implica una mayor eficacia. De hecho, los ensayos realizados con estos medicamentos muestran que, una vez alcanzado un determinado umbral, aumentar la dosis no mejora los resultados.

Además, el artículo recoge evidencias sobre la larga vida media de estos fármacos y sobre la persistencia del efecto inmunitario incluso después de interrumpir el tratamiento. En este contexto, plantea la necesidad de revisar no solo la dosis, sino también la duración de los tratamientos y los intervalos de administración. Reducir dosis innecesarias y espaciar las administraciones cuando sea posible podría tener impacto tanto en la seguridad de los pacientes como en la sostenibilidad económica del sistema sanitario.

Finalmente, el trabajo señala otras estrategias que podrían contribuir a optimizar el uso de la inmunoterapia sin reducir su eficacia, como la administración subcutánea de algunos fármacos, que simplificaría los procesos logísticos y mejoraría la eficiencia de los recursos clínicos. También está prevista para la próxima década la llegada de medicamentos biosimilares en inmunoterapia. Como ocurre con los genéricos, los biosimilares son versiones más económicas y de eficacia equivalente a los medicamentos biológicos de referencia, familia a la que pertenecen los inmunoterápicos. No obstante, el artículo advierte de que estas medidas requieren superar retos regulatorios y metodológicos complejos, aunque las autoridades ya están avanzando en esa dirección.