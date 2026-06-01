El HUN reforma la Unidad del Sueño para ampliar su capacidad y mejorar la comodidad y aislamiento acústico

Visita del Consejero Dominguez a la nueva Unidad del Sueño. - UNAI BEROIZ/GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Salud del Gobierno de Navarra, Fernando Domínguez, ha visitado este lunes la nueva ubicación de la reformada Unidad del Sueño del Hospital Universitario de Navarra (HUN). Con esta remodelación, la unidad ha ampliado su espacio asistencial, pasando a contar con cinco habitaciones frente a las cuatro que tenía hasta ahora, lo que le permitirá realizar una exploración adicional por noche.

La unidad ocupa ahora un espacio propio en la planta baja del Pabellón V (antiguo edificio General del Hospital Virgen del Camino), un entorno más tranquilo y silencioso en el horario nocturno que la planta de hospitalización donde se localizaba hasta ahora. También con el fin de garantizar el mejor descanso de los pacientes durante las exploraciones, ha informado el Gobierno, se ha prestado especial atención a los aspectos relacionados con la confortabilidad y el aislamiento acústico de las instalaciones en elementos como tabiques, revestimiento de las paredes, techos de alta absorción acústica o ventanas con triple acristalamiento.

Además, gracias a que es una zona silenciosa, está previsto realizar pruebas de sueño también en horario diurno a pacientes que, por edad u otras circunstancias (menores, personas de edad avanzada, pacientes de psiquiatría o ingresados en determinados casos), puedan beneficiarse de esta posibilidad.

El consejero de Salud, Fernando Domínguez, ha visitado este espacio renovado acompañado de la gerente del Hospital Universitario de Navarra, Estrella Petrina, los jefes de Servicio de Neumología, Sergio Curi, y de Neurofisiología, Iñaki García de Gurtubay, así como de una representación del equipo de la Dirección del HUN.

Las habitaciones están dotadas asimismo de sistema de climatización, baños adaptados y luz indirecta. Una de ellas está específicamente diseñada para la realización de pruebas a menores. Según indican los responsables de la unidad, esta transformación mejorará tanto la experiencia de los y las pacientes como la calidad de los registros de sueño. La nueva unidad cuenta también con una consulta para la atención a los pacientes y una amplia sala de control para el seguimiento de las exploraciones.

Además de la intervención en el espacio, se ha equipado a la unidad con nuevas camas de hospitalización, camas especiales para pacientes con obesidad severa, sillones-cama y otros elementos relacionados con la práctica asistencial, todo ello por un coste de 61.255 euros (IVA incluido). La adjudicación de las obras se realizó por un importe de 672.278 euros (IVA incluido).

Por otro lado, el hecho de que, de manera general, las exploraciones de la Unidad del Sueño se lleven a cabo durante la noche va a posibilitar el aprovechamiento de estas instalaciones en horario diurno para la recepción de los y las pacientes que van a realizarse una broncoscopia en el centro, así como su monitorización después de la prueba. Además, en las nuevas instalaciones se realizarán consultas específicas de Ventilación y Apnea del Sueño de lunes a viernes.

MÁS DE 2.500 ESTUDIOS AL AÑO

En el año 2025, se superó en la Unidad del Sueño la cifra de 2.500 estudios realizados, de los que más de 600 fueron estudios vigilados de polisomnografía, donde el paciente acude al hospital para realizar el estudio mientras duerme, mientras que el resto de las pruebas se hicieron de manera ambulatoria en el domicilio del paciente. En cualquier caso, todas las pruebas se evalúan e informan por el personal de la unidad en las instalaciones del HUN.

La unidad tiene también una intensa actividad asistencial diurna en forma de consultas específicas para la atención de pacientes con trastornos de sueño. Estos circuitos son: atención al paciente con obesidad mórbida y su relación directa con el desarrollo de apnea obstructiva del sueño (AOS), búsqueda de alternativas en pacientes no tolerantes a la CPAP, y, junto con Atención Primaria, el circuito no presencial para la valoración de pacientes con sospecha de trastorno de sueño. Hay sesiones mensuales con distintas especialidades y circuitos de colaboración con los servicios de Neurología, Neuropediatría, Neumología Pediátrica, Dietética y Nutrición, Otorrinolaringología y Cirugía Maxilofacial, así como circuitos internos para determinados trastornos en Neumología y Neurofisiología.

La Unidad del Sueño nació en el actual Hospital Universitario de Navarra en 2007, integrando a profesionales de Neurofisiología, Neumología y enfermería. Su personal ha trabajado para conseguir las acreditaciones, nacionales y europeas, que certifican su capacitación como experto en Medicina del Sueño. De igual modo, la propia unidad está acreditada como centro de referencia al máximo nivel por las tres sociedades científicas nacionales que certifican la calidad de las unidades del sueño, siendo una de las pocas a nivel nacional que lo han obtenido, y para cuya acreditación el perfil multidisciplinar de la unidad es un requisito obligatorio.

MÁS DE 10.000 PERSONAS UTILIZAN CPAP EN NAVARRA

Tras el insomnio, el trastorno del sueño más frecuente en la edad adulta es la apnea obstructiva del sueño, una enfermedad en la que se deja de respirar por la noche por la obstrucción de las vías respiratorias, y que se relaciona con un aumento del riesgo cardiovascular y con otras enfermedades como el cáncer y un mayor riesgo de accidentes de tráfico. En Navarra, más de 10.000 personas utilizan mientras duermen una CPAP, que es el tratamiento de elección en los casos de apnea severa.

Otros trastornos relacionados con el sueño son el síndrome de piernas inquietas o la narcolepsia, una enfermedad poco prevalente, pero muy incapacitante.

En España, según datos recientes de la Sociedad Española de Sueño (SES), el 48% de la población adulta y el 25% de la infantil no disfrutan de un sueño de calidad, y un 54% de los adultos y hasta el 85% de la población infantojuvenil duerme menos de lo que deberían. También según datos de la SES, alrededor de un tercio de los adultos sufrirá algún trastorno del sueño en algún momento de su vida.

Según señala la doctora María Alfonso, responsable de la unidad por parte del Servicio de Neumología, los profesionales de la Unidad del Sueño del HUN, "el sueño, junto con la dieta, el ejercicio físico y la prevención de enfermedades, es uno de los cuatro pilares básicos de salud, y, aunque cada vez hay más evidencia de que hay que cuidarlo manteniendo buenos hábitos, probablemente es al que menos atención se le presta".