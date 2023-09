Ibarrola afirma que las fiestas de San Fermín Txikito se han desarrollado "con bastante normalidad"

PAMPLONA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Pamplona, Cristina Ibarrola, ha afirmado este lunes que las fiestas de San Fermín Txikito se han desarrollado "con bastante normalidad, bastante tranquilas", si bien ha destacado la agresión con arma blanca producida en Labrit.

En respuesta a los medios de comunicación tras una rueda de prensa, Ibarrola ha explicado que durante el transcurso de las fiestas se han registrado 5 hurtos de móviles. "El resto, salvo alguna pelea, ha sido bastante tranquilo", ha indicado.

En lo referente a limpieza, ha subrayado que se ha producido "alguna incidencia", fundamentalmente en la calle Jarauta, y ha apuntado que "cualquier actividad que se realice en Pamplona y que junte a mucha gente tiene que contar con todo el apoyo del Ayuntamiento para que Pamplona esté limpia". "Y ahí nos van a encontrar", ha añadido.

Preguntada sobre la resolución del Tribunal Administrativo de Navarra que obliga al Ayuntamiento a devolver una subvención otorgada el pasado año a la Comisión de Fiestas del Casco Viejo con motivo de las fiestas, Ibarrola ha respondido que "la vamos a analizar jurídicamente y valoraremos qué hacemos". "Nos posicionaremos en los próximos días, estamos analizándola", ha dicho.

En cuanto a la decisión del Ayuntamiento de prohibir dos días antes de las fiestas la realización de ciertas actividades en establecimientos del barrio, la alcaldesa ha contestado que "las actividades de la asociación se aprobaron todas". "Sí que es cierto que había algunas actividades particulares, de establecimientos particulares, que habían organizado o previsto actividades, algunas de las cuales se avisó previamente de que no tenían la licencia correspondiente para poderlas realizar. Esto vino por unas quejas vecinales de las que tuvimos constancia y lo que se hizo es comunicar a esos establecimientos concretos que tenían que regularizar las licencias correspondientes para hacer esas actividades", ha explicado.

Según Ibarrola, "hemos tenido una actitud facilitadora, porque las actividades que no se han podido realizar por una cuestión solamente de que no las habían pedido en tiempo y forma, se les instó a que las solicitaran aunque sea el último día". "Y vamos a tener una actitud tolerante en ese sentido, es decir, no vamos a sancionar o a perjudicar actividades que no se hayan acometido con una determinada licencia que tienen que tener, si era una cuestión solamente de tiempo, instando a que, para otra vez, hay que hacerlo como corresponde", ha asegurado.

Sin embargo, ha advertido de que "lo que no podemos hacer es autorizar a realizar actividades que no son legales y que están haciendo competencia desleal contra otros establecimientos que sí la tienen autorizada y que, además, para poderlas hacer necesitan una serie de medidas de seguridad que no tenían".

"Cuando se hacen críticas desde otros grupos, y aquí me refiero en concreto a la que es realizada por Geroa Bai, estaría bien que las realizaran con rigor, porque las actividades suspendidas no tenían la solicitud de licencia", ha manifestado, tras insistir en que el Consistorio ha tenido una actitud "bastante tolerante con todo lo que se ha podido".