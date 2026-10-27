Ibarrola afirma que UPN-PP "es la única opción para echar a Sánchez y defender los intereses de Navarra"

Archivo - La presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de UPN y candidata al Gobierno de Navarra por la formación foralista ha afirmado que "la única opción para sacar a Pedro Sánchez de la Moncloa y a la vez defender los intereses de Navarra" es "concentrar el apoyo en la coalición UPN-PP" en las elecciones generales del 29 de noviembre.

"UPN tiene claro que el principal objetivo en estas elecciones es sacar a Pedro Sánchez de la Moncloa y que el bloque de izquierdas tenga la menor representación posible. Para ello, en Navarra es imprescindible concentrar el apoyo en la coalición UPN-PP, tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado. En el Senado, en concreto, elegir otras opciones distintas a la coalición facilitaría en gran medida que la izquierda obtenga más representación en Navarra", ha manifestado Ibarrola en una nota.

Además, la líder de UPN ha recordado que la formación foralista "ha llegado a un acuerdo con el PP, y solo con el PP, y este es muy transparente". "UPN se compromete a votar a favor en una posible investidura de Feijóo y a cambio logra el blindaje del régimen foral de Navarra, el convenio económico y el autogobierno. Para ello, UPN tendrá libertad de voto para defender los intereses de Navarra, como ha hecho siempre. Y nadie puede tener ninguna duda de que lo haremos, porque UPN no tiene ningún otro interés por encima de Navarra", ha manifestado.

Por último, Ibarrola ha afirmado estar segura de que "los navarros valorarán el esfuerzo que han hecho UPN y PP para conformar esta coalición, no perder votos y facilitar sacar a Sánchez del Gobierno".