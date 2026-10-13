La presidenta de UPN dice que el acuerdo con el PP para las generales "es lo mejor para Navarra" y para su partido

PAMPLONA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, ha destacado este martes que el acuerdo alcanzado por su formación con el PP para concurrir en coalición a las próximas elecciones generales del 29 de noviembre es "lo mejor para Navarra y lo mejor para UPN".

Después de que el Consejo Político de la formación regionalista haya avalado este acuerdo, la presidenta de UPN se ha declarado "muy satisfecha por la confianza" obtenida en el máximo órgano del partido entre congresos. En concreto, han asistido al Consejo Político 154 personas, de las que el 93,5% han dado su apoyo al acuerdo con el Partido Popular.

Ibarrola ha destacado, en declaraciones a los medios de comunicación, acompañada por el vicepresidente de UPN, Alejandro Toquero, y la secretaria general, Cristina Sota, que para alcanzar el acuerdo con el PP "hemos apostado sobre todo por fortalecer la marca UPN". "Primero, el acuerdo será con las siglas UPN y PP, porque somos el partido mayoritario en Navarra. Va a permitir que UPN siga teniendo voz propia en las Cortes Generales, voz propia en Madrid. Somos el único partido que defendemos el interés general de Navarra y de los navarros por encima de todo", ha indicado.

En ese sentido, ha explicado que "el acuerdo se ciñe simplemente al voto de investidura para quitar a Sánchez del Gobierno de España, que creo que es también muy bueno para el futuro de Navarra y para nuestro futuro", y UPN pasará al grupo mixto, lo que "también nos da esa libertad de voto para ejercerla como hemos hecho hasta ahora con la responsabilidad de quien piensa siempre en el interés general para esta tierra y así va a seguir siendo".

Además, ha valorado que UPN encabeza la lista al Congreso y designa los números uno y tres de la lista al Senado. "Estamos satisfechos por el acuerdo alcanzado. Todas las negociaciones son difíciles. Ha sido una semana dura, pero creo que es lo mejor para Navarra y lo mejor para UPN", ha explicado.

Preguntada sobre si este acuerdo para las generales se podría extender a las próximas elecciones forales, Ibarrola ha subrayado que se trata de un pacto que se circunscribe a los comicios generales. "Creo que hemos tenido la suficiente altura de miras como para acordar algo que entendemos que es bueno para Navarra, que es bueno para UPN, que nos ha pedido de forma mayoritaria la gente en la calle, que quiere que Sánchez deje de ser presidente del Gobierno de España, porque ha perjudicado mucho a esta tierra", ha afirmado.

"Hemos escuchado y hemos tratado de hacer lo mejor para el interés general. Haremos lo mismo para el interés general en las elecciones forales y en municipales, pero el contexto es totalmente diferente. Estamos hablando de un contexto general en el que se vota en clave nacional, Sánchez-Feijóo, y el contexto de Navarra es el contexto de quien puede ser alternativa a un Gobierno que está siendo muy malo para los navarros y solamente UPN puede liderar el cambio en Navarra", ha asegurado.

Ibarrola no ha adelantado quién podría encabezar la lista al Congreso, aunque sí ha anticipado que el acuerdo alcanzado con el PP contempla que será una mujer, pero ha explicado que correspondería al Partido Popular explicar esta decisión.

Para la designación del cabeza de lista al Congreso, Ibarrola ha señalado que "en UPN somos tan democráticos que la decisión de quiénes serán candidatos al Congreso o al Senado se propondrá desde la dirección del partido, se votará en el Comité de Listas, en el que tiene que haber mayoría, y se ratificará con un Consejo Político".

Preguntada sobre si UPN pactaría con Vox en caso de que el PP necesite esos apoyos para acceder al Gobierno de España, Ibarrola ha afirmado que UPN sólo ha alcanzado un acuerdo con el Partido Popular, con ningún otro partido, y ha recordado que el pacto alcanzado con el PP compromete a UPN a respaldar la investidura de Alberto Núñez Feijóo, pero la formación regionalista "va a seguir teniendo voz propia y va a seguir teniendo libertad de voto en lo que entienda que es mejor para Navarra". "Hay cosas que nos separan ampliamente, como todo lo que tiene que ver con el régimen foral, con lo cual votaremos en libertad lo que sea bueno para Navarra y los navarros y como siempre hemos defendido", ha destacado.