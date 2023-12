Ibarrola dice que dejará el cargo "con la cabeza muy alta" y augura una desaparición "rápida" del PSN en Pamplona

PAMPLONA, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Pamplona, Cristina Ibarrola, ha afirmado que dejará el cargo "con la cabeza muy alta y por la puerta principal" tras la moción de censura de este jueves, y ha apuntado que "le auguro al Partido Socialista una desaparición de las instituciones, desde luego de Pamplona, bastante rápida". "Regalan y entregan Pamplona -a EH Bildu-, ellos se quedan sin voz en Pamplona, y espero que se queden sin ninguna representación en las siguientes elecciones, porque es lo único que han merecido", ha indicado.

En declaraciones a los medios de comunicación, Ibarrola ha señalado que está afrontando estos últimos días al frente del Consistorio "como los cogí el 17 de junio, con trabajo todavía intenso, terminando algunas de las cuestiones que quedan pendientes para dejar, todo lo que hemos podido hasta hoy, hecho".

"Tranquila, serena, con un trabajo intenso, intensísimo, durante los seis meses, con un equipo que ha trabajado de forma espectacular y sin parar, con 108 proyectos que se quedan, algunos terminados, otros iniciados, otros con más recorrido que otros, con una acción permanente de Pamplona frente a las mentiras que hemos visto, con la tranquilidad y el cariño y el apoyo de cada día más personas en la ciudad que saben que esto forma parte de una mentira", ha subrayado.

Ha añadido la todavía alcaldesa que se encuentra "con fuerza, con la cabeza muy alta, con muchas ganas de seguir afrontando un futuro de una política en la que yo creo, que es mejorar la ciudad, mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y hacer cosas buenas para la gente". "Y defendiendo una manera de hacer política basada en la verdad, en el trabajo intenso, en el interés del ciudadano y no en la mentira, en la falsedad y en buscar sillón, que es en lo que ha basado en los últimos años el Partido Socialista toda su política", ha dicho.

Según Ibarrola, "si tan bueno era para Pamplona" la moción de censura acordada por el PSN y EH Bildu, "que lo hubieran hecho el día 17 de junio, pero no lo hicieron porque no les convenía, porque no querían perder votos" de cara a las elecciones generales del 23J. "Que tengan la decencia de decir la verdad, con dignidad, porque así perdemos la credibilidad", ha reclamado.

Preguntada por las declaraciones del socialista Ramón Alzórriz, que ayer afirmaba que "los señalamientos de UPN" han "provocado" que Tomás Rodríguez no tomase posesión en Pamplona -en sustitución de la ministra Elma Saiz-, Ibarrola ha indicado que "no sé cómo calificar ya las constantes declaraciones ridículas, y les voy a llamar hasta obscenas, del señor Alzórriz". "Ningún dirigente de UPN y yo, desde luego, nunca ni he amenazado, ni he amedrentado a nadie, ni he coaccionado a nadie. Más bien llevamos muchos años sufriendo esto por parte de los aliados y de los amigos ahora del Partido Socialista", ha asegurado.

Según Ibarrola, "ante la solicitud del Partido Socialista de poder dejar que el siguiente concejal tomara posesión antes de la moción de censura me limité a decir que por supuesto, que iba a haber un pleno extraordinario para que tomara posesión del acta, que aceptó el día 24 de noviembre, para que pudiera votar a Asiron alcalde, que es lo que el Partido Socialista considera lo que es lo mejor para Pamplona". "Curioso, lo que no quiere para País Vasco. Para País Vasco los mismos partidos dicen que es retroceso, que es imposición, que es sectarismo y que es lo peor que le puede pasar a los ciudadanos del País Vasco. Pero no les importa en un reparto de tarta vender Pamplona y que los pamploneses tengamos que comernos lo que a ellos no les gusta para otros", ha remarcado.

En este sentido, ha remarcado que "no he hablado con ningún concejal del Partido Socialista" y "no tengo ni idea qué les ha hecho cambiar de opinión, pero desde luego si fuera tan bueno deberían de estar orgullosos de venir, de aceptar y de votar". "Hay muchos votantes, muchos militantes, muchos ex dirigentes del Partido Socialista que no comparten esta forma de hacer política y entiendo, pero no tengo ni idea, que puede ir por ahí, porque dos personas ya han renunciado al acta. Curiosamente, la misma persona que la había aceptado el 24 de noviembre antes de ocurrir esto", ha subrayado.

Tras subrayar que "no voy a especular" sobre las razones de los concejales para no tomar posesión, Ibarrola ha añadido que "son ellos los que tienen que responder". "Ellos sabrán, el concejal aceptó el acta el 24 de noviembre y presentó en el registro ayer su renuncia, lo demás lo sabemos por especulaciones o por lo que digan los socialistas a los medios, yo tengo conocimiento del registro de renuncia al acta ayer", ha indicado, para a continuación subrayar que "es muy libre de hacer lo que él considere, sólo faltaría, desde la absoluta libertad de, en un contexto o en otro aceptarla o rechazarla". "Yo no le voy a cuestionar y no voy a decir nada de él, me parece que él tendrá que contestar si quiere contestar, y si no, no", ha incidido.

También ha criticado "lo ridículo" de las declaraciones de Ramón Alzórriz, al "pretender decir que encima tenemos la culpa y que le hemos amenazado y amedrentado". "Que vaya a los tribunales y que lo denuncie, a ver dónde lo ha visto, es que ya rozamos el ridículo, ya compararnos con las amenazas que recibían los socialistas cuando ETA mataba de su círculo, de los que ahora son sus aliados y amigos, vamos es que ya no hay mayor obscenidad, ya no se puede decir más barbaridades que las que está diciendo Ramón Alzórriz, por cierto el único socialista que habla, los demás por si acaso están bien callados", ha manifestado.

Ha considerado Ibarrola que la llegada de EH Bildu al consistorio supondrá "exactamente lo mismo" que "ya vimos los cuatro años que estuvo: euskera, imposición, modelo impositivo a escuelas infantiles sacando a niñas, niños, a padres, a familias, a profesores, ikurriñas y retroceso, y juntarse solamente con los que piensan como ellos y en sus chiringuitos y en una ineficiencia en la gestión de los recursos públicos, eso es lo que veremos".

También ha criticado un "mal" uso de la moción de censura, "como un bisturí para matar en lugar de para sanar", ya que "una moción de censura está para utilizarla cuando una gestión es inadecuada, no para planificarla y pactarla hace seis meses y ejecutarla en la fecha en la que tenían previsto". "Yo creo que si yo contesto a todas las preguntas sin ningún problema y todos los socialistas se esconden y se escapan ante las preguntas de los periodistas o no admiten preguntas, es evidente que tienen mucho que ocultar. Y hay diputados, socialistas y de EH Bildu, que han reconocido que esto formaba parte de un pacto previo y que ha sido toda una farsa hasta llegar hasta aquí", ha dicho.

En respuesta a los medios sobre su futuro, la alcaldesa ha respondido que han sido unos días de "mucha intensidad" y "no he podido pensar en nada de mi futuro". "Pero yo soy una mujer comprometida. No voy a hacer como Elma Saiz, salir corriendo dos veces. Y el 29 estaré ahí dando el callo en la oposición. No le voy a decir qué voy a hacer dentro de un año, dentro de dos o dentro de tres porque supongo que ustedes tampoco lo sabrían contestar si les preguntaran", ha apuntado.

Sobre si este jueves tendrá lugar alguna concentración de UPN, Ibarrola ha considerado que "me imagino que habrá gente que querrá arropar la salida que tendremos de esta gente tan democrática, tan respetuosa, que se dedica a insultarnos, a escupirnos en Curia, a ver mañana qué hacen". "Yo voy a salir con la cabeza muy alta y por la puerta principal, pero llevo unos cuantos días escuchando insultos de los de siempre", ha apuntado, tras augurar una "desaparición" del PSN "de las instituciones, desde luego de Pamplona, bastante rápida, porque al final, para ser lo mismo que EH Bildu, la gente votará a la marca original, a EH Bildu, y llevan tiempo que no hacen nada diferente".