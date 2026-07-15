Ibarrola dice que quienes "polarizan" son los "socios" de Chivite, no la bandera de España

Archivo - La presidenta de UPN, Cristina Ibarrola. - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de UPN y candidata de la formación foralista al Gobierno de Navarra, Cristina Ibarrola, ha acusado de "equidistancia" a la jefa del Ejecutivo foral, María Chivite, cuando ha alertado de la "creciente polarización" en distintos ámbitos de las fiestas de San Fermín, como la Plaza de Toros: "La bandera de España no polariza, quienes siguen polarizando son sus socios de EH Bildu y la izquierda radical abertzale".

Así, ha manifestado que "lo único que hemos visto este año es cómo, en la Plaza de Toros y fuera de ella, ciudadanos de Pamplona han llevado camisetas y banderas de España con motivo de la semifinal del Mundial, lo han hecho con orgullo de ver cómo dos pamploneses les representan en ese equipo, de ver los goles de Mikel Merino para hacer posible el pase a la semifinal, con la ilusión de ver a la selección española en sus segundas semifinales de un Mundial en toda su historia". "Lo que también hemos visto es cómo la izquierda radical abertzale, el entorno de EH Bildu, es totalmente incapaz de soportarlo y, como siempre, reacciona con insultos, amenazas e intolerancia", ha afirmado Ibarrola en una nota.

La presidenta de la formación foralista ha criticado que "la equidistancia mostrada por Chivite es intolerable". "Es decir, la izquierda abertzale puede llevar toda la vida apoyando a ETA y a los presos; insultando y atacando a todo el que no piensa como ellos. Eso sí, cuando hay ciudadanos que llevan una camiseta de la selección o la bandera de España ante una semifinal de un Mundial, o cuando reprochan los cánticos de apoyo a ETA, según María Chivite, es cuando hay que tener cuidado porque las cosas se están polarizando", ha manifestado.

Cristina Ibarrola ha apuntado que "es incomprensible que la presidenta de Navarra parezca situar en un mismo plano a quienes celebran con normalidad los éxitos de la selección española y a quienes llevan años tratando de imponer, en nuestras fiestas y fuera de ellas, una identidad que pretende eliminar la realidad propia y diferenciada de Navarra".

En ese sentido, la presidenta de UPN ha señalado que "la convivencia en Navarra la siguen rompiendo los de siempre, la izquierda radical abertzale y EH Bildu, no quien lleva la bandera de España". "La izquierda abertzale siempre ha tratado de apropiarse de las fiestas y de apartar, con mayor o menor violencia, a todo el que piensa diferente. Eso es polarizar, y no ponerse una camiseta de la selección, pero María Chivite no puede decirlo por la sencilla razón de que son sus socios, quienes la pusieron y la mantienen en el poder y quienes, a cambio de Pamplona y otras muchas concesiones, pasan por alto la corrupción que asola su partido", ha afirmado.