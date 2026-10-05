Ibarrola (UPN) celebra el adelanto electoral y dice que "Navarra y España necesitan un cambio de rumbo urgente"

Archivo - Cristina Ibarrola, en una imagen de archivo - EDUARDO SANZ-EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de UPN y candidata al Gobierno de Navarra por la formación foralista, Cristina Ibarrola, ha calificado el adelanto de las elecciones generales como una "fantástica noticia" y ha afirmado que UPN afronta este proceso "con la misma ilusión que cientos de miles de navarros y españoles".

"Navarra y España necesitan un cambio de rumbo urgente y confiamos en que ese cambio comience a materializarse el 29 de noviembre", ha manifestado Ibarrola en un comunicado. A su juicio, "España y Navarra necesitan recuperar la esperanza y la ilusión con gobiernos que solucionen problemas, no que los creen".

"En Navarra, con un gobierno socialista, tenemos cada vez menor poder adquisitivo, la educación ha registrado los peores datos en el último informe PISA, se han batido récords negativos en las listas de espera de sanidad, se han cargado el acceso a la vivienda en compra y alquiler, y tenemos la peor tasa de emancipación juvenil de la historia. Necesitamos gobiernos que den la vuelta a todo esto. El cambio depende de todos", ha indicado.

No obstante, Ibarrola ha mostrado su "desconfianza" en "la buena fe de Pedro Sánchez". "Todas y cada una de sus decisiones las ha tomado por puro interés personal, pero tenemos total confianza en que los españoles le castigarán duramente en las urnas. Sánchez convoca las elecciones obligado por las circunstancias y porque entiende, quizás, que así podrá paralizar los procesos judiciales que asolan a su partido y a su entorno más cercano", ha concluido.