Ibarrola (UPN) pide por carta a la RFEF que impida el uso de la nueva camiseta del Athletic

Archivo - La presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, en una rueda de prensa. - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 21 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, ha remitido sendas cartas al presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, al presidente del Athletic Club de Bilbao, Jon Uriarte, y a la presidenta de Navarra, María Chivite, para que "se impida el uso de la nueva indumentaria del equipo bilbaíno en la que se ha incluido a Navarra dentro del mapa de 'Euskal Herria' junto con una ikurriña, la bandera de la Comunidad Autónoma Vasca".

En la carta remitida al presidente de la RFEF, Ibarrola recuerda que, según la propia publicación oficial del club, 'cada una de las siete rayas de la camiseta simboliza a una de las siete provincias de Euskal Herria' y que "esa supuesta 'identidad común', como señalan, 'se refleja en el mapa de Euskal Herria y la ikurriña que lucirán en la parte superior de la espalda".

Para Ibarrola, "dicha representación gráfica no constituye un mero elemento ornamental o deportivo". "La inclusión de un mapa de 'Euskal Herria' junto con una ikurriña en la equipación oficial de un club que participa en competición profesional nacional incorpora un mensaje de naturaleza política, identitaria e institucionalmente controvertida, al proyectar una determinada concepción territorial que incluye a la Comunidad foral de Navarra dentro de una realidad política ajena a su marco jurídico, administrativo, institucional y político", ha señalado.

La presidenta de UPN ha añadido que "esa representación resulta especialmente lesiva para Navarra, por cuanto desconoce o relativiza su realidad política, jurídica e institucional diferenciada".

Tras destacar que la jurisprudencia "ya ha advertido que la inclusión de Navarra dentro de 'Euskal Herria', cuando se presenta como entidad territorial desde una visión propia y específica, puede menoscabar o vulnerar la realidad jurídicoadministrativa e institucional de la Comunidad foral de Navarra", le advierte de que "la normativa futbolística aplicable también impide la utilización de los uniformes deportivos como soporte de mensajes políticos".

En concreto, señala que la Regla 4.5 de la IFAB (International Football Association Board), asociación que determina las reglas del juego, relativa a eslóganes, mensajes, imágenes y publicidad, establece que "el equipamiento no deberá contener eslóganes, mensajes o imágenes de carácter político, religioso o personal" y prevé que, en caso de infracción, el jugador o el equipo sean sancionados por el organizador de la competición, la federación nacional de fútbol o la FIFA.

Asimismo, Ibarrola apunta en su escrito de protesta que las Normas Reguladoras y Bases de Competición de Primera y Segunda División 2025/2026 de la RFEF son aplicables a las competiciones oficiales de ámbito nacional y carácter profesional del Campeonato Nacional de Liga de Primera y Segunda División y que, en materia de uniformidad, su artículo 28 dispone que la uniformidad de los futbolistas debe acogerse al Convenio de Coordinación y a la normativa aplicable, y que los uniformes oficiales deben ser comunicados a la RFEF con antelación mínima de diez días al primer partido de competición oficial.

Por todas estas razones, la presidenta de UPN solicita a la Real Federación Española de Fútbol que "abra las actuaciones de comprobación oportunas respecto de la nueva primera equipación del Athletic Club para la temporada 2026/2027; declare la incompatibilidad de la equipación con la Regla 4.5 de las Reglas de Juego de la IFAB y, en consonancia, impida la utilización de dicha equipación mientras mantenga los elementos denunciados".

Ibarrola también ha remitido otra carta al presidente del Athletic Club de Bilbao en el que le hace conocedor de lo solicitado a la RFEF y le requiere para que "retire la inclusión del mapa de 'Euskal Herria' y la ikurriña en la nueva primera equipación oficial para la temporada 2026-2027 ya que constituye un mensaje político controvertido que afecta gravemente a la realidad jurídica, administrativa, política e institucional de la Comunidad Foral de Navarra, incompatible con la Regla 4.5 de las Reglas de Juego de la IFAB". En caso de no atender dicho requerimiento, le advierte de que UPN acudirá a los tribunales.

Finalmente, Ibarrola ha enviado una tercera misiva a la presidenta de Navarra en la que le solicita que "inicie todas las acciones que conforme a derecho correspondan, para que una entidad como el Athletic Club, con proyección nacional e internacional, respete la realidad política, administrativa, jurídica e institucional de la Comunidad foral de Navarra". "Le requiero una actuación inmediata por suponer una grave ofensa a la mayoría de la sociedad navarra", concluye.