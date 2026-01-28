Identificados tres presuntos autores de 7 robos con fuerza cometidos en tres localidades navarras en agosto

PAMPLONA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 25 años y dos menores de edad han sido identificados como presuntos autores de siete delitos de robo con fuerza en las cosas, cometidos durante varias madrugadas del mes de agosto en las localidades de Villafranca, Cintruénigo y Fitero, en la Ribera de Navarra, y que afectaron a bares, establecimientos de alimentación, un garaje y vehículos estacionados en la vía pública.

La investigación ha sido realizada por Guardia Civil de Navarra, a través del Equipo Territorial de Policía Judicial de Tudela. Según han informado desde el Instituto Armado, al tener conocimiento de los robos denunciados se inició una investigación que permitió relacionar varios de los robos cometidos de madrugada en Villafranca, donde los autores accedieron a distintos establecimientos tras forzar puertas y ventanas, sustrayendo dinero en efectivo y diversos productos. También se constataron otros intentos de robo que no llegaron a consumarse.

En la localidad de Cintruénigo, el análisis conjunto de los indicios recabados permitió establecer conexiones entre distintos hechos ocurridos con pocos días de diferencia, como la sustracción de una minimoto tras forzar un garaje y el posterior uso de una tarjeta bancaria obtenida del interior de un vehículo previamente forzado.

En la inspección ocular del lugar de los hechos se obtuvieron diversas huellas dactilares que tras ser cotejadas arrojaron resultado positivo, por lo que se pudo identificar a las personas presuntamente autoras de los robos cometidos en Villafranca.

Posteriormente, en Fitero, se tuvo conocimiento de un nuevo robo con fuerza cometido en un bar, en el que se sustrajo una caja registradora y diversos objetos. La investigación desarrollada permitió atribuir la autoría a dos de los autores ya investigados por los robos anteriores.

Las investigaciones permitieron dar con los presuntos autores, un varón de 25 años y dos menores de edad, todos ellos de nacionalidad española.

Los agentes determinaron los roles desempeñados por cada uno de los implicados, el mayor de edad "ejercía un papel de liderazgo, encargándose de los desplazamientos y de las labores de vigilancia, así como de colaborar cuando era necesaria la sustracción de objetos de mayor peso". También "influía en los menores para animarles a la comisión de los robos y se aprovechaba de su menor responsabilidad penal, puesto que se les aplican medidas más leves".

Como resultado de la operación, se ha puesto disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Tudela y de la Fiscalía de Menores de Navarra a un varón de 25 años, español y residente en la Merindad de Tudela, y a dos menores de edad, también de nacionalidad española, como presuntos autores de los siete delitos de robo con fuerza.