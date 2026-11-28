Homenajeados en el marco del III Día del Cordero de Navarra. - IGP CORDERO DE NAVARRA

PAMPLONA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Estella ha acogido este sábado el III Día del Cordero de Navarra-Reyno Gourmet, organizado por la IGP Cordero de Navarra y enmarcado en las Ferias de San Andrés. La jornada ha reconocido el trabajo de los pastores y ha acercado al público la cultura del pastoreo y las posibilidades gastronómicas de este producto.

La programación ha comenzado con una ruta comentada sobre la vida de los pastores, guiada por Santiago Munárriz, ganadero y poeta, y acompañada por Maider Mancho, veterinaria de asesoramiento en ovino de INTIA en el área de Tierra Estella. El recorrido ha llegado hasta el Monasterio de Irache y ha permitido conocer de cerca la labor diaria con los animales, así como el control y seguimiento asociados a la certificación de la Indicación Geográfica Protegida, explican desde Cordero de Navarra.

En paralelo, el Paseo de la Inmaculada ha acogido una exhibición de ganado de ARANA, la Asociación de Ovino de Raza Navarra, y la exposición 'La IGP Cordero de Navarra y la trashumancia'. La muestra ha explicado las características de las rutas trashumantes de Navarra y las razas y requisitos vinculados a la IGP. El espacio ha contado también con un taller familiar de artesanía relacionado con Cordero de Navarra.

El acto central, presentado por la periodista estellesa Maider Pascual, se ha celebrado en la Plaza de los Fueros. En la bienvenida, Javier Ayechu, ganadero de Carcastillo y presidente de la IGP Cordero de Navarra-Reyno Gourmet, ha reivindicado el valor de un producto "ligado a la historia, las tradiciones y la gastronomía de Navarra", así como la importancia de reconocer el trabajo de quienes lo hacen posible. "Es una vida muy sacrificada, pero es el trabajo más bonito del mundo. Y debemos poner en valor la labor que hay tras cada producto. Elegir Cordero de Navarra es escoger también un buen ganadero y un excelente carnicero", ha subrayado.

A continuación, se ha invitado a que se unieran en el escenario para un espacio llamado 'Conversaciones con pastores', Alberto Suescun (Larraga) Presidente de ARANA (Asociación de Ovino de Raza NAVARRA), José Luis Tanco (Ochagavia) Santiago Munárriz, y Amado Induráin (Miranda de Arga). Los cuatro han reflexionado sobre la evolución del oficio de pastor y han compartido sus experiencias sobre los cambios en el trabajo, las innovaciones que ayudan en la actividad y los aspectos que se mantienen generación tras generación.

"La raza navarra es especial y única, y debemos mantener vivo el pastoreo para garantizar el futuro del Cordero de Navarra", ha asegurado Alberto Suescun, presidente de ARANA. "Es un oficio duro y la mayoría de explotaciones son de familias. La continuidad de las futuras generaciones es el gran reto del sector", han añadido los pastores.

La segunda conversación sobre el escenario, 'El Cordero, un imprescindible en la gastronomía navarra', ha contado con la presencia de Keylla Nascimento, cocinera del Restaurante Casa Otano, y Ramón Urtiaga, cocinero de Gastrometrika, que han hablado de la tradición gastronómica de Estella y de las posibilidades de llevar el producto a nuevas elaboraciones y a las mesas de los hogares y restaurantes en recetas "muy apreciadas más allá de nuestras fronteras".

En este contexto, se ha recordado la primera edición de GastroCordero, celebrada en octubre en el Mercado del Ensanche de Pamplona, donde se presentaron tres recetas elaboradas por cocineros navarros, una de ellas precisamente elaborada por Keylla Nascimento, otra por Gorka Aginaga, y otra por Vicente Ursúa. Se trata de una jornada solidaria en la que el objetivo es mostrar a los consumidores diferentes maneras de elaborar Cordero de Navarra.

Rubén Goñi, director general de Desarrollo Rural del Gobierno de Navarra, ha participado en el cierre y ha recalcado que "es imprescindible que los consumidores elijan Cordero de Navarra y que pregunten en los puntos de venta y hostelería por el producto local".

Además, el pastor Santiago Munárriz ha recitado un poema escrito por él mismo y dedicado a Estella, a los pastores y ganaderos y a las Ferias de San Andrés. Para cerrar el acto, se ha entregado a los pastores y cocineros participantes unas figuras conmemorativas de madera como reconocimiento a su labor.

La jornada ha finalizado con una degustación popular de más de 900 raciones de Guiso de Cordero de Navarra con verduras de temporada, receta del chef Vicente Ursúa, de Ubuntu Gastronomika, que ya se sirvió en GastroCordero. Los tickets, vendidos a 2 euros durante la mañana, han sido a beneficio de la juventud de Estella, Kinta del '98.

El III Día del Cordero de Navarra-Reyno Gourmet ha contado con la colaboración del Ayuntamiento de Estella, la IGP Queso Roncal-Reyno Gourmet y Caja Rural de Navarra.