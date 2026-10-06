Las ikastolas Erentzun y San Fermín reivindicarán la oficialidad del euskera en la celebración del Nafarra Oinez

Las ikastolas Erentzun, de Viana, y San Fermin, de Cizur Menor, presentan Pamplona los últimos detalles del Nafarroa Oinez 2026. - NAFARROA OINEZ

PAMPLONA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las ikastolas Erentzun, de Viana, y San Fermin, de Cizur Menor, han presentado este martes en Pamplona los últimos detalles del Nafarroa Oinez 2026, la fiesta a favor de las ikastolas navarras, que se celebrará el 18 de octubre.

Con el lema 'Bidean bat gara' (Somos uno en el camino), la edición de este año, fruto de la colaboración entre las ikastolas San Fermin y Erentzun, buscarán ser un día de "reivindicación y encuentro masivo a favor del euskera".

La directora de Erentzun Ikastola, Garbiñe Zulaika, ha destacado que este Nafarroa Oinez organizado entre las dos ikastolas les ha brindado numerosas oportunidades para aprender unas de otras, trabajar conjuntamente y seguir tejiendo la red de las ikastolas de Navarra.

Tal y como han subrayado los representantes de las ikastolas, el 18 de octubre no será únicamente un día de fiesta, "porque el presente y el futuro del euskera nos interpelan a todos y todas", y este Nafarroa Oinez quiere ser "un día de reivindicación masiva". "Un día para reivindicar en voz alta que el euskera sea oficial en toda Navarra y que se reconozca nuestro derecho a vivir en euskera", ha destacado Zulaika.

En este sentido, las ikastolas han invitado a todas las personas "euskaldunes y euskaltzales a acudir el 18 de octubre a Zizur Mayor y sumarse al camino a favor del euskera". "En un momento en el que la ofensiva contra el euskera es cada vez más evidente, es más necesario que nunca unirnos", ha señalado Zulaika.

En palabras de Eider Sagastibeltza, presidenta de San Fermin Ikastola, "en estos tiempos los derechos de las personas, y entre ellos los derechos lingüísticos, están siendo cada vez más cuestionados".

El mensaje de las ikastolas no se limita únicamente a la comunidad educativa. "La cuestión no es en qué ámbito trabajamos o de dónde venimos, sino hacia dónde vamos, y el horizonte está claro, sembrar un futuro próspero para el euskera", ha destacado Sagastibeltza.

Una de las principales singularidades del Nafarroa Oinez de este año será el propio recorrido, ya que ha sido diseñado a lo largo del camino que une las ikastolas Erentzun y San Fermin. "Esta elección refleja directamente el lema de este año, dos ikastolas, dos realidades, pero un mismo objetivo, seguir trabajando a favor del euskera y la cultura vasca, desde la colaboración y mirando al futuro", han destacado los organizadores.

El recorrido transcurrirá por el entorno de Zizur Mayor-Ardoi y Galar y contará con tres espacios principales: dos estarán situados en terrenos y el tercero, en los alrededores de la plaza Luis Ibero de Zizur Mayor. De este modo, se combinará el núcleo urbano y el entorno natural.

Además, el recorrido no será únicamente un vínculo entre las dos ikastolas. Según los organizadores, "es también el camino que recorremos a favor del euskera: un camino para promoverlo, fortalecerlo y normalizarlo, y un punto de encuentro para reunir a todas las personas euskaltzales y fortalecer la red".

Junto a la reivindicación, el Nafarroa Oinez mantendrá también su carácter festivo habitual, con un variado programa dirigido a personas de todas las edades, con propuestas desde la mañana hasta la noche para garantizar la participación y el buen ambiente.

Las actividades comenzarán la víspera, el 17 de octubre, en Zizur Mayor. Entre otras propuestas, se celebrará la final del campeonato de pelota iniciado en abril, habrá una actuación del mago Kidan y conciertos de los grupos Lilo y Muxutruk. También habrá talleres de reciclaje, Mantangorri y una feria de artesanía, que se prolongará desde 11 a las 21 horas.

El 18 de octubre, por su parte, habrá conciertos, espectáculos, propuestas para familias, actividades infantiles e iniciativas especiales dirigidas a jóvenes. La oferta musical contará, entre otros, con Mochila 21, Urtz, Trikidantz, Kantu Salda, Mugan, Demode Quartet, La Basu, Eztitan, X Sakara, Somak, Ortzadar, Atxa Jaunak y Korrontzi.

Los más pequeños podrán disfrutar de los protagonistas de Makusi, Xaibor y los integrantes de Go!azen. La iniciativa Erronka, que cuenta con gran éxito entre la juventud, tendrá también un protagonismo especial. Además, entre las novedades de este año se encuentra la Oinez gynkana familiar, una propuesta dinámica y accesible dirigida a niños de entre 6 y 14 años y sus familias. A través del euskera, tendrá como objetivo dar a conocer el lema, el logotipo, la canción y el trabajo conjunto de las dos ikastolas, mediante el misterio, la cooperación y la interacción con el voluntariado.

Según ha destacado la organización, uno de los objetivos de este año es que el Nafarroa Oinez sea "lo más sostenible, accesible e inclusivo posible". Para ello, se facilitará el uso del transporte público, se centralizarán los aparcamientos y se promoverán las opciones para acudir en bicicleta. También se habilitarán medidas específicas para las personas con movilidad reducida. Asimismo, se utilizarán vasos reutilizables y habrá una oferta específica para las personas con necesidades alimentarias especiales. El objetivo de los organizadores es que sea "un Nafarroa Oinez construido para todos y entre todos".