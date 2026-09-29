La imagen cardiaca permite detectar alteraciones precoces en el corazón asociadas a los tratamientos oncológicos

Las doctoras Gabriela Madrid y Marina Pascual, del Departamento de Cardiología, junto a la doctora Ana Ezponda, radióloga de la Clínica y Andrea Setuain, técnico en Radiología, analizan imágenes cardiacas obtenidas mediante resonancia magnética. - CUN

PAMPLONA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El corazón de los pacientes con cáncer puede comenzar a mostrar alteraciones en sus tejidos antes de que aparezcan síntomas o se vea afectada su función. Un proyecto de investigación liderado por la Clínica Universidad de Navarra, en colaboración con el Hospital Universitario de Navarra, estudia si la resonancia magnética cardiaca avanzada puede identificar precozmente estos cambios y ayudar a reconocer a los pacientes con mayor riesgo de desarrollar complicaciones cardiovasculares durante el tratamiento oncológico.

Los resultados preliminares de esta investigación, que se han presentado en la I Reunión Interdisciplinar de Imagen Cardiaca celebrada en el Cima Universidad de Navarra, muestran que la resonancia magnética permite observar cambios tisulares como edemas, inflamación o fibrosis temprana en el corazón, pese a que la función ventricular se mantiene intacta.

Según la doctora Ana Ezponda, radióloga de la CUN y del Área de Cáncer de Pulmón del Cancer Center Clínica Universidad de Navarra, "estas pruebas nos muestran que el corazón puede estar sufriendo ya daños, aunque su morfología y fracción de eyección sigan siendo completamente normales". "Por eso, con estos primeros resultados, intuimos que la resonancia magnética cardiaca multiparamétrica es de gran ayuda para evaluar a estos pacientes y que la ecocardiografía puede no ser suficiente".

Los investigadores presentaron los datos de los primeros pacientes seguidos en el tiempo a los que se detectó un aumento significativo de un marcador de resonancia (T1 nativo) sin que el corazón presentara alteraciones. "Los efectos cardiovasculares asociados a la inmunoterapia afectan a entre el 3% y el 4% de los pacientes. Por eso, es importante recurrir a un seguimiento cardiológico multimodal en el que se incluya un análisis de sangre, un electrocardiograma, una prueba de imagen cardiaca antes, durante y después de los tratamientos oncológicos avanzados", explica la doctora Agnes Díaz Dorronsoro, especialista en Cardiología de la Clínica Universidad de Navarra.

El objetivo final de esta línea de investigación, enmarcado en el proyecto IRATI, financiado en la convocatoria de proyectos estratégicos por el Gobierno de Navarra, es pasar de detectar el daño cardiaco cuando ya ha ocurrido a predecir qué pacientes tienen más riesgo de padecerlo incluso antes de iniciar el tratamiento oncológico. Este proyecto coordinado por la Clínica, y que cuenta con la participación del Hospital Universitario de Navarra, estudia la interacción entre cáncer de pulmón, inmunoterapia y enfermedad cardiovascular, y combina fenotipado cardiaco, biomarcadores, ecocardiografía y resonancia, además de herramientas de IA para integrar y analizar las imágenes.

CITA DE EXPERTOS EN LA UNIVERSIDAD DE NAVARRA

Los primeros resultados se han presentado en la I Reunión Interdisciplinar de Imagen Cardiaca, organizada por los departamentos de Cardiología y Radiología de la Clínica Universidad de Navarra y celebrada en el Cima. La jornada reunió a especialistas de diferentes disciplinas para abordar el papel de las técnicas de imagen no invasivas en áreas como la cardioncología, las valvulopatías y la cardiopatía isquémica.

En este evento han participado también médicos internistas, de Atención Primaria y anestesistas que se pueden formar en estas técnicas para realizar un primer cribado antes de la desviación al especialista correspondiente. Además, se han abordado los avances en el diagnóstico de la cardiopatía isquémica, área en la que se ha demostrado, por ejemplo, cómo nuevos equipos como el escáner de conteo de fotones (Photon Counting) permite obtener imágenes con mayor precisión de las arterias coronarias y detectar con gran fiabilidad los estrechamientos que dificultan el paso de la sangre al corazón, según ha informado la CUN en una nota.