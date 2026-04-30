El impacto económico de los últimos Sanfermines alcanzó los 259,4 millones de euros

Archivo - Decenas de personas durante el chupinazo de San Fermín 2025. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los Sanfermines de 2025 generaron un impacto económico de 259,4 millones de euros. Entre el 6 y el 14 de julio, se estima que 424.369 personas diferentes participaron en las fiestas, con un gasto medio de 412,20 euros y una estancia media de tres días. Los Sanfermines cumplieron también las expectativas generadas y obtuvieron una valoración de 8,9 puntos sobre 10. Un 40% vivió las fiestas en cuadrilla, el 41,8% vino a la ciudad tren o autobús de línea y un 29,7% pernoctó en casa de familiares o amigos. El 95% de las personas que disfrutaron de las fiestas espera volver de nuevo.

Así lo recoge el informe sobre el impacto económico, social y medioambiental que han presentado este jueves el concejal delegado de Promoción Económica, Proyección Europea, Innovación, Juventud y Cooperación al Desarrollo, Mikel Armendáriz, y el responsable de Proyectos de la empresa Ikertalde, Kepa Salaverría, que ha elaborado el estudio sobre la base de 2.727 encuestas de calle realizadas entre el 6 y el 14 de julio de 2025, además de otra documentación.

Las 424.369 personas que participaron en las fiestas de San Fermín de 2025 se reparten en 92.088 residentes en Pamplona (21,7%), 116.514 visitantes excursionistas (27,5%) y 215.767 visitantes turistas (50,8%). Según su origen, 192.134 eran de Pamplona y Navarra (45,3%), 176.177 de otras comunidades españolas (39,3%) y 65.458 procedentes de otros países (15,4%). Un 24,3% de quienes participaron en los Sanfermines de 2025 lo hicieron por primera vez.

Uno de cada tres visitantes, un 36,8%, procedía de la Comunidad Autónoma Vasca, mayoritariamente de Gipuzkoa, un 11,7% de la Comunidad Valenciana y un 10,3% de Madrid. En cuanto a turistas internacionales, Francia acapara el 27,1% de visitantes, con un 17,8% procedentes de Estados Unidos y un 5,3% tanto de Reino Unido como de México. La participación por sexos es similar, con un 51% de hombres y un 49% de mujeres.

La estancia media del turista nacional llega a los 3,27 días, que aumenta ligeramente hasta los 3,94 días para el turismo internacional. Los residentes en Pamplona disfrutan de las fiestas una media de 6,41 días, los que llegan desde otros puntos de Navarra una media de 4,17 días y los que vienen como excursionistas sin pernoctar una media de 1,25 días. La Comarca de Pamplona recoge el 76% de la pernoctación de turistas que participan en San Fermín. Un 2,7% de quienes vinieron el año pasado a San Fermín no lo hicieron por la fiesta.

El gasto medio de quienes disfrutaron de los Sanfermines del año pasado fue de 412,20 euros. Ese gasto varía según la tipología de la persona. Así las cosas, las personas residentes en Pamplona presentan el mayor gasto medio, con 511,60 euros, debido a su mayor estancia media en San Fermín. Un 18,2% reconoce que gasta más de 900 euros en las fiestas, el doble que la media.

UN SOBRESALIENTE PARA LAS FIESTAS

La valoración promedio de los Sanfermines es de un 8,9 sobre 10. Un 96% de las personas está satisfecha o muy satisfecha con la experiencia. Un 87% están satisfechas o muy satisfechas porque San Fermín es una fiesta "para todas las personas" y un 82,9% resalta la adecuación diaria de la ciudad. El transporte público y la seguridad ciudadana quedan como dos ámbitos "en los que se debe seguir trabajando".

Un 96% de las personas recomendaría totalmente o bastante las fiestas de San Fermín a familiares y amistades Esa recomendación alcanza una nota de 9,2 sobre 10. Un 94,8% confirma que volverá a las fiestas, aunque el porcentaje baja al 85% en el caso del turismo internacional. Entre las causas para no volver, el llamado turismo 'check', que busca solo vivir una vez las experiencias, "el excesivo ambiente o la falta de disfrute". Un 91,1% reconoce la posibilidad de volver a visitar Pamplona en otras fechas.

157 MILLONES DE APORTACIÓN AL PIB

La organización de los Sanfermines de 2025 supuso una inyección directa de 10,6 millones de euros en la economía navarra, de los que cerca de 9,2 se dedicaron a la definición y ejecución de las actividades, y que redundó en entidades públicas y empresas, y cerca de 1,5 millones correspondientes a la estancia en Navarra de personas que pasan uno o varios días de las fiestas por motivos relacionados con la organización (prensa, montajes, artistas...).

El impacto indirecto de las fiestas del año pasado se ha cuantificado en 174,9 millones de euros y está vinculado a la movilización de las personas que vienen a San Fermín. El 56,8% de ese importe se corresponde con la inyección turística realizada por el turismo nacional e internacional, con un total de 99,4 millones; las personas residentes generan una inyección de 47,1 millones, un 26,9%; y quienes vienen a pasar el día, 28,4 millones, un 16,3%.

La hostelería es el sector que más ingresa, 95,3 millones, lo que supone un 55% de esos casi 175 millones de euros. Se incluyen en este concepto tanto los consumos de bebidas en bares como los desayunos, comidas y cenas que se lleven a cabo. Las pernoctaciones en alojamientos turísticos suponen 28,8 millones de euros, un 16,5% del total. El comercio de la ciudad ingresa 22,9 millones, un 13,2%. Adicionalmente, la movilización de las personas que disfrutan de las fiestas inyecta 35,2 millones a cuenta del transporte, las actividades turísticas y otros gastos.

Los 10.639.633 euros de impacto directo vinculado a la organización de las fiestas y los 174.940.115 euros vinculados los gastos y consumos como impacto indirecto inyectados a la economía navarra generan una serie de producciones intermedias asociadas a las compraventas necesarias para cumplir con los servicios y ventas comprometidos. Es lo que se denomina impacto secundario, que supone la adición de 73.835.637 euros. Por tanto, de la suma del impacto primario (tanto directo como indirecto) y del impacto secundario sale la cifra global de 259.415.385 euros de impacto de las fiestas de Fermín.

En cifras macroeconómicas, los Sanfermines de 2025 generaron para el Producto Interior Bruto (PIB) de Navarra un rédito de 157.408.742 euros y un Valor Añadido Bruto (VAB) de 142.065.652 euros. La Administración ha recibido un retorno de 52.237.540 euros, de los 15,3 se corresponden con impuestos netos sobre productos, 8,2 al Impuesto de Sociedades, 19,7 a la Seguridad Social y 8,9 al IRPF. El estudio infiere que el efecto de San Fermín en la economía navarra equivale a la creación de 2.431 nuevos empleos a salario medio y anualizados.

LAS EMISIONES DE CO2 AUMENTAN UN 28,4%

Durante las últimas fiestas de San Fermín, se emitieron a la atmósfera 11.847,71 toneladas de CO2, un 28,4% más que en 2024 y un 32,9% más que en 2023, lo que refleja un aumento de la huella de carbono en las fiestas.

El desglose refleja que un 85,2% de esas emisiones se debieron a la movilidad externa, es decir, a los desplazamientos de las personas que vinieron a la ciudad en autobús interurbano, avión y tren. Un 6,4% de las emisiones se deben a las pernoctaciones de las personas asistentes y un 5,7% al desplazamiento de proveedores de los Sanfermines y al transporte de materias primas. El estudio observa una estabilidad en la contribución relativas de las principales fuentes de emisión en un año 2025 condicionado, entre otros factores, por la reducción del servicio de transporte urbano debido a la huelga de villavesas.

Las plazas del Castillo, de los Fueros y de la Cruz, así como Antoniutti, se reconocen como "zonas críticas" en cuanto a niveles de ruido, por encima de las recomendaciones de la OMS. Se registraron 90 actas por exceso de ruido y 97 por música muy alta. De las 2.601 inspecciones realizadas, un 80% fueron correctas. Las plazas del Castillo y de los Fueros y la Ciudadela son los puntos de mayor luminosidad nocturna, debido a los conciertos, a las pantallas que se ubican en algunos de esos espacios y al lanzamiento diario de las colecciones de fuegos artificiales.