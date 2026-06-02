Un incendio afecta al establecimiento de El Panadero de Eugui, en Huarte

Imagen del incendio. - POLICÍA FORAL

PAMPLONA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un incendio ha afectado esta pasada madrugada al establecimiento de El Panadero de Eugui, en Huarte. Efectivos del Servicio de Bomberos se han encargado de las tareas de extinción y han controlado el incendio, considerado como no grave, según ha informado Policía Foral.

Patrullas de Prevención y Atención Ciudadana de la comisaría Central de Policía Foral han acudido al lugar sobre las 2.50 horas de esta pasada noche, tras recibirse el aviso de un incendio urbano en el establecimiento.

Una vez en el lugar, se ha comprobado que el origen del fuego se localizaba en un horno del local. Efectivos del Servicio de Bomberos se han encargado de las tareas de extinción, quedando la situación controlada.