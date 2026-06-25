Un incendio en un campo sin cosechar provoca daños en algunas viviendas del casco urbano de Óriz

Incendio en la localidad de Óriz. - BOMBEROS DE NAVARRA

PAMPLONA, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de bomberos intervienen para tratar de sofocar un incendio declarado en un campo de cereal sin cosechar cerca de la Avenida Navarra de la localidad de Óriz, perteneciente al Valle de Elorz, en las inmediaciones de la Ciudad del Transporte.

Los servicios de emergencia han recibido el aviso a las 14.09 horas y se ha movilizado un dispositivo compuesto por bomberos de los parques de Cordovilla, Sangüesa, Tafalla y Estella, dos helicópteros, guardas forestales de Medio Ambiente y la Policía Foral.

El incendio ha tenido su origen en un campo de cereal sin cosechar y ha provocado daños en los aleros de algunas viviendas en el casco urbano de Óriz.