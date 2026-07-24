El incendio de Galar ha alcanzado el perímetro del aeropuerto, sin afectarle, ya que no había vuelos previstos. - EUROPA PRESS

PAMPLONA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal que se ha declarado este viernes en el término de Galar ha alcanzado el perímetro del aeropuerto de Noáin-Pamplona, aunque por el momento no ha afectado a la operatividad de los vuelos, ya que no había ninguna operación programada en esta franja temporal, según ha informado la Guardia Civil.

Hasta el lugar se han desplazado patrullas de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil, que han colaborado en la coordinación del operativo y en la regulación de accesos, así como una patrulla de Protección Fiscal, efectivos del SEPRONA y agentes de la Policía Municipal de Noáin.

A su llegada, los agentes de la Guardia Civil han comprobado que el incendio se había extendido desde terreno agrícola a una zona forestal. Según las primeras informaciones, el origen del fuego podría estar relacionado con un tractor que se encontraba trabajando en las proximidades de una piscina, si bien las causas se encuentran pendientes de investigación.

En las labores de extinción participan dos dotaciones de Bomberos del parque de Cordovilla, dos del parque de Tafalla, medios aéreos y el equipo de Bomberos del aeropuerto, después de que las llamas alcanzaran el perímetro de la infraestructura aeroportuaria.

A las 15.20 horas, el Centro de Coordinación Operativa (CECOA) ha activado el Plan de Emergencia del Aeropuerto.