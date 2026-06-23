Industria firma un acuerdo con la ciudad china de Chongqing, sede de la gigafactoría de Hithium

Foto de familia de la delegación empresarial navarra en el stand organizado por el PIN - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial del Gobierno de Navarra ha firmado dos acuerdos que tienen por objetivo impulsar las relaciones comerciales y empresariales entre la Comunidad foral y China.

Ambos acuerdos se han firmado en el marco de la feria CISCE, donde ha acudido una misión empresarial encabezada por el consejero de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial del Gobierno de Navarra, Mikel Irujo, en la que también están participando cuatro clústeres, dos empresas y tres entidades de Navarra.

El consejero Mikel Irujo ha encabezado este martes un acto del Día de Navarra en la China International Supply Chain Expo (CISCE). Se trata de la feria de suministros industriales "más importante de Asia", en la que Navarra cuenta con un espacio propio.

Los acuerdos que se han suscrito este martes, conocidos como 'MOU' (Memorando de Entendimiento sobre Intercambio Amistoso y Cooperación) se han sellado con la provincia de Anhui y con la ciudad de Chongqing, desde donde se controla la Presa de las Tres Gargantas (con la mayor planta hidroeléctrica del mundo).

Esta ciudad, con una población de 30 millones de habitantes, es uno de los cuatro municipios del país bajo jurisdicción central. En ella, además, se encuentra la giga factoría de la empresa china Hithium, que se instalará en navarra generando alrededor de 1.000 empleos.

Durante su firma, el consejero Irujo ha puesto en valor "el hecho de que en esta ciudad se sitúe la giga factoría de Hithium ya que nos va a ayudar a crear un nexo de unión entre ambos territorios, facilitando la cooperación y fomentando el desarrollo de toda la cadena de valor".

"Estos acuerdos no solo abren una oportunidad de inversión, sino que también son una oportunidad comercial para sectores como el agroalimentario, la salud, el digital, la construcción y el audiovisual, entre otros", ha concluido.

Estos acuerdos se suman al que se firmó a principios de 2026 con el distrito de Longhua (de la ciudad de Shenzhen), que "ya está facilitando la generación de oportunidades de colaboración empresarial, promoviendo intercambios de delegaciones y acciones comerciales conjuntas", como la que se va a desarrollar esta misma semana con una delegación navarra visitando Shenzhen y celebrando un foro empresarial allí.

EL DÍA DE NAVARRA EN CISCE

Con un programa de encuentros sectoriales y foros especializados, así como encuentros institucionales, el martes 24 destaca por la celebración del 'Día de Navarra'. Por este motivo, se ha llevado a cabo un acto institucional y de networking, con presencia de compañías e instituciones chinas.

Al encuentro también han acudido empresas navarras implantadas en el país, así como entidades españolas presentes en China -incluida la Embajada de España y el ICEX-, "favoreciendo el contacto, el conocimiento mutuo y la identificación de oportunidades de colaboración".

Durante su intervención, a la que han seguido otras de la delegación, el consejero ha dado a conocer algunos de los principales aspectos "que convierten a Navarra en un buen socio estratégico para los proyectos y empresas chinas, con datos por encima de la media europea en porcentaje de población en empleos altamente cualificados del sector tecnológico, y destacando con una calificación crediticia que la posiciona como una de las economías regionales más fuertes de Europa".

SOBRE CISCE

Navarra está aprovechando del 22 al 26 de junio la feria China International Supply Chain Expo para encontrarse con empresas chinas y explorar oportunidades de colaboración.

Desde el Plan Internacional de Navarra se ha trabajado "intensamente" en los últimos meses para preparar esta misión comercial e institucional en la que participa una representación de Gobierno de Navarra, encabezada por Mikel Irujo, consejero de Industria y de Transición Ecológica y Digital, Iñigo Arruti, director general de Fomento Empresarial e Infraestructuras y, Miren Ausín, directora del Servicio de Proyección Internacional.

En ella participan la Sociedad de Desarrollo de Navarra (SODENA), el Centro Nacional de Energías Renovables (CENER), las empresas Lizarte y Gurpea Group; y más de 400 empresas navarras están representadas gracias a la presencia allí de la sociedad pública Centro de Empresas e Innovación de Navarra (CEIN), así como de cuatro clústeres: Navarra Health Cluster (NHC), Asociación de Empresas Navarras de Tecnología y Consultoría (ATANA), Clúster de la Industrialización de la Construcción de Navarra (iCONS), y el Clúster Audiovisual de Navarra (CLAVNA).

UNA FERIA CON "ALTO INTERÉS" PARA LA INDUSTRIA NAVARRA

La feria anual CISCE es "el principal evento internacional de China centrado en la cadena de suministros industrial, con sectores tan atractivos para la industria navarra" como fabricación avanzada, energía limpia, vehículo inteligente, tecnología digital, vida saludable, agricultura verde y servicios de cadena.

El pasado 30 de marzo, representantes del Consejo Chino para la Promoción del Comercio Internacional (CCPIT), homólogo del ICEX español y organizador de la feria, estuvieron en Navarra exponiendo las oportunidades de esta feria que, en su última edición, contó con la participación de más de 1.200 empresas e instituciones procedentes de 75 países y regiones, destacando una representación internacional del 35% de los expositores.

Para poder impulsar la entrada de empresas navarras en la cadena de suministro de la industria china, o explorar vías de colaboración entre compañías chinas y navarras, la Comunidad foral cuenta con un stand propio en el que los representantes de los clusters y de Gobierno de Navarra, empresas locales, CEIN, CENER y SODENA atenderán visitas y reuniones.

Para ello, Navarra se presenta como "un ecosistema industrial sólido y diversificado, bien conectado con Europa, y expone sus capacidades y oportunidades en torno a seis sectores de especial relevancia", que son: movilidad eléctrica, energías renovables, alimentación saludable y sostenible, medicina personalizada, industria audiovisual y creativa y la construcción innovadora y sostenible.

El Gobierno foral, a través del Plan Internacional de Navarra, lleva "más de dos décadas fomentando las relaciones institucionales con China, como parte de su estrategia de acercamiento a un mercado con un gran potencial para nuestra comunidad".

Dentro de esos "esfuerzos para preparar el terreno" para las empresas navarras que deseen explorar posibilidades de colaboración y negocio, las acciones "han abarcado ámbitos diversos y muy necesarios".

Para ello, se ha contado con el apoyo de agentes especializados en la cultura y las relaciones sociales y comerciales en el país, que asesoran, forman y orientan tanto al equipo de Gobierno de Navarra, como a las empresas navarras, "para realizar un acercamiento adecuado y efectivo al país".

Por ello, en los últimos años estas relaciones "se han intensificado", y la agenda de misiones, webinarios, foros, visitas en Navarra de empresas o autoridades chinas es "cada vez más nutrida y fructífera".