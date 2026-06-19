Industria mostrará el potencial navarro en la feria CISCE, el mayor encuentro de componentes de Asia

El consejero Irujo junto con la delegación navarra en una de las misiones comerciales anteriores en China. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El departamento de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial del Gobierno de Navarra participará la semana que viene en la feria China International Supply Chain Expo (CISCE) para mostrar el potencial de la industria navarra a través de encuentros empresariales, reuniones y ponencias.

La misión ha sido organizada desde el Plan Internacional de Navarra (PIN) y contará con una representación de Gobierno de Navarra, encabezada por el consejero de Industria del Gobierno foral, Mikel Irujo; el director general de Fomento Empresarial e Infraestructuras, Iñigo Arruti; y la directora del Servicio de Proyección Internacnioal, Miren Ausín. En ella también participan la Sociedad de Desarrollo de Navarra (Sodena), el Centro Nacional de Energías Renovables (CENER), las empresas Lizarte y Gurpea Group.

Además, más de 400 empresas navarras estarán representadas gracias a la presencia allí de la sociedad pública Centro de Empresas e Innovación de Navarra (CEIN), así como de cuatro clústeres: Navarra Health Cluster (NHC), Asociación de Empresas Navarras de Tecnología y Consultoría (ATANA), Clúster de la Industrialización de la Construcción de Navarra (iCONS), y el Clúster Audiovisual de Navarra (CLAVNA).

El consejero Irujo ha destacado que "esta feria se enmarca dentro del intenso trabajo que el Departamento de Industria lleva realizando desde hace varios años para acercar nuestras empresas a China, así como para atraer empresas a nuestra comunidad". "Fruto de este trabajo se han llegado a materializar acuerdos como la implantación de la fábrica de baterías de Hithium", ha recalcado.

Este y otros casos de éxito, así como la puesta de largo de todas las fortalezas del sector industrial navarro, serán explicadas dentro de la feria en el Día de Navarra. Este acto institucional y de networking contará con la presencia de empresas navarras implantadas en el país, así como entidades del Estado presentes en China -incluida la Embajada de España y el ICEX-. De esta forma se busca favorecer el contacto, el conocimiento mutuo y la identificación de oportunidades de colaboración, ha informado el Gobierno foral.

MISIÓN EN SHENZHEN

La participación en la feria CISCE se completa con una misión en la región china de Shenzhen, considerada la capital mundial del emprendimiento tecnológico. En ella participará la sociedad pública CEIN, el polo de innovación digital de navarra (IRIS), el centro de investigación NAIR Center, CENER y las empresas Lizarte, Gurpea, Luartechnology, Innoup Farma, NR electrónica, Das-Nano, Arandovo y HR Motor.

En este contexto, uno de los eventos más importantes será el 'Foro Navarra-Longhua sobre Innovación, Industria y Relaciones estratégicas en la Gran Bahía' que tendrá lugar el 24 de junio y que ha sido organizado por el departamento de Industria en el marco del Plan Internacional de Navarra.

Además, a este evento se sumará una delegación que se centrará en visitar centros tecnológicos de ámbitos como la robótica y la biotecnología con el objetivo de estrechar lazos. El vicepresidente primero, consejero de Presidencia e Igualdad del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, encabeza este grupo que también contará con la directora general de Ciencia, Tecnología e Innovación, Agurtzane Martínez y miembros de Nasertic y el Centro de Investigación Médica Aplicada (CIMA).