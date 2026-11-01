'Influenzer', de Jandro, premio al mejor cortometraje del XV Festival de Cine Fantástico y de Terror de Navarra

Una imagen del cortometraje 'Influenzer'. - HORROR ONLINE ART FILM FESTIVAL

PAMPLONA 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El XV Festival Internacional de Cine Fantástico y de Terror de Navarra ha premiado a 'Influenzer', de Jandro, como Mejor Cortometraje, mientras que el Premio Especial 2026 ha sido para Mari Cielo Pajares, en reconocimiento a su trayectoria.

'Influenzer' se ha alzado con el reconocimiento entre las obras seleccionadas para la Sección Oficial, que ha reunido diversas miradas y aproximaciones al cine fantástico y de terror en la Sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés de Pamplona.

"A través de una combinación de drama social, elementos fantásticos y humor negro, la obra de Jandro plantea una reflexión sobre la adicción a las redes sociales, la idealización de las vidas ajenas y el impacto que el universo digital puede ejercer sobre nuestra percepción de la realidad", explican desde la organización del certamen en una nota de prensa.

Su reconocimiento en esta edición "pone de relieve la capacidad del cine fantástico y de terror para abordar preocupaciones contemporáneas desde perspectivas narrativas originales, conectando el género con cuestiones sociales plenamente actuales", señalan.

Por su parte, Mari Cielo Pajares ha recibido el Premio Especial del Festival por su trayectoria creativa y su aportación al género fantástico y de terror, en una edición en la que también ha presentado su cortometraje 'The Awake', que dirige, escribe y protagoniza. La obra, de ciencia ficción y terror, parte de una premisa donde la realidad y la pesadilla se entremezclan.

El codirector del festival, Miguel Suárez del Cerro, ha destacado la "altísima calidad" de las obras presentadas. "El cortometraje vive un momento extraordinario, con propuestas cada vez más diversas y arriesgadas, que demuestran la enorme creatividad que existe en el sector audiovisual. Por eso es fundamental seguir impulsando espacios como esta muestra, que permiten dar visibilidad a los trabajos, acercarlos al público y generar puntos de encuentro entre cineastas y espectadores", ha subrayado.