Ingresa en prisión por quebrantamiento de orden de alejamiento y tentativa de homicidio a su padre en Aranzadi

Archivo - Imagen de archivo de un agente de Policía Foral - EDUARDO SANZ - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Foral de Navarra, adscritos a los Grupos operativos 2 y 3 de la División de Prevención y Atención Ciudadana, han detenido a un varón de 26 años que el pasado sábado 29 de agosto, de madrugada, presuntamente quebrantó una orden de alejamiento vigente hacia su padre y le agredió en la zona de Aranzadi, en Pamplona.

Según han informado desde el cuerpo policial, se le imputan los presuntos delitos de quebrantamiento de orden de alejamiento, tentativa de homicidio y resistencia y desobediencia graves a agentes de la autoridad.

El presunto agresor acudió al lugar hacia la una de la madrugada, "con la intención de atacar a su propio padre", quien en ese momento dormía en el interior de una tienda de campaña y de quien tenía una orden de alejamiento en vigor. Al percatarse de la agresión, "otros dos compatriotas intervinieron de inmediato para defender a la víctima".

Durante el altercado, el detenido "esgrimió un arma blanca y causó un corte en el cuello a uno de los hombres que salió en auxilio del progenitor". En un primer momento huyó del lugar, y al ser localizado "acometió contra los agentes actuantes ofreciendo una grave resistencia a la detención".

La Brigada de delitos contra las personas de la División de Policía Judicial de la Policía Foral se encargó de confeccionar el atestado e instruir las correspondientes diligencias policiales.

Tras ser puesto a disposición de la autoridad judicial competente acompañando dichas diligencias, se ha decretado el inmediato ingreso en prisión del detenido.