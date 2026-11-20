Azkoyen. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Navarro de Inversiones (INI), sociedad pública adscrita al departamento de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra e integrada en la Corporación Pública Empresarial de Navarra (CPEN), ha adquirido una participación del 5,1% en Grupo Azkoyen, compañía navarra de referencia internacional especializada en el diseño, fabricación y comercialización de soluciones tecnológicas avanzadas para los sectores de café y vending, medios de pago y sistemas de seguridad.

Esta inversión responde a la relevancia estratégica de Grupo Azkoyen para Navarra, tanto por su trayectoria empresarial como por su contribución al empleo, la actividad industrial, la innovación y la competitividad de la Comunidad foral. La compañía cuenta con una destacada presencia internacional y mantiene en Navarra capacidades industriales, tecnológicas y de innovación de especial valor para el desarrollo económico del territorio, según ha destacado el Gobierno foral.

La entrada del INI en el capital de Grupo Azkoyen refleja la apuesta de la entidad por "apoyar empresas estratégicas para Navarra, favoreciendo su crecimiento, competitividad y arraigo".

La inversión, ha añadido el Ejecutivo, tiene un carácter estratégico y, con ella, el INI aspira a "consolidarse como accionista de referencia y a participar activamente, junto con los demás accionistas, en la definición y el desarrollo del futuro de la compañía, con una visión de largo plazo que combine el crecimiento, la competitividad y la creación de valor con el mantenimiento y fortalecimiento de su arraigo industrial y tecnológico en Navarra".

PROPÓSITO DEL INI

El Instituto Navarro de Inversiones (INI) es una sociedad pública de financiación empresarial. Con un enfoque basado en el modelo de Banco Público de Desarrollo, el INI tiene como objetivo "proporcionar apoyo financiero a empresas estratégicas, principalmente a través de participación en capital".

La sociedad pública se orienta hacia la identificación y respaldo de proyectos de alto impacto en Navarra, centrándose en empresas consolidadas que requieran inversiones superiores a 5 millones de euros. Así, actúa como "un instrumento catalizador del crecimiento empresarial, reforzando el tejido industrial y generando empleo de calidad en sectores clave para el desarrollo económico y social de Navarra", ha expuesto el Gobierno foral.

Todas las decisiones de inversión son aprobadas por un Comité de Inversiones compuesto por expertos del sector privado con amplia experiencia multisectorial y en el ámbito de la inversión.