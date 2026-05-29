Se inician los trabajos de la concentración parcelaria de la zona regable del Canal de Navarra en Corella

El consejero Chivite, con personal vinculado a las catas que se están realizando para la concentración parcelaria en Corella. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 29 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, Óscar Chivite, ha asistido este viernes al inicio de las catas que servirán para hacer el estudio geológico del proyecto de concentración parcelaria en Corella, que tiene un coste de 4 millones de euros y un plazo de ejecución estimado de 2 años. El área regable de Corella es el más extenso del Canal de Navarra.

La superficie afectada es de 3.602 has, en el ámbito de la Comunidad de Regantes de Corella. De esta superficie total, en el término municipal de Corella hay 3.454 hectáreas, y en el término municipal de Castejón, 148 hectáreas, en los sectores XIV y XV de la Segunda Fase del Canal de Navarra. La inversión total de la modernización de este regadío se estima en unos 72 millones.

El acto del inicio de las catas se inscribe en el primer aniversario de la adhesión de los regantes de Corella a la segunda fase del Canal de Navarra. También, y en el mismo marco, se ha celebrado una jornada con dos mesas de análisis sobre la importancia del Canal tanto para los agricultores como para la agroindustria y el agua de boca consumida por la ciudadanía del sur de Navarra.

El consejero Chivite ha valorado "positivamente" la "visión estratégica" de Corella por ser pioneros en su adhesión a la segunda fase del Canal de Navarra. "Hace un año, entendió las ventajas que supone sumarse al canal. Más del 98%, 2.500 personas, votaron a favor de unirse a este gran proyecto. Y hoy, estamos ya sobre el terreno, con el inicio de las catas, celebrando un nuevo hito", ha dicho. La concentración parcelaria y la modernización de estas 3.602 hectáreas "puede suponer multiplicar por tres el rendimiento de algunas explotaciones agrarias".

En este sentido, el titular del departamento de Cohesión Territorial ha destacado "la creciente demanda de productos por parte de la industria agroalimentaria de Navarra debería poder ser satisfecha por los productores locales, siguiendo la filosofía de productos Km 0". "Y no sólo por razones de proximidad, menos contaminantes, también por una cuestión de la calidad inmejorable de nuestros productos", ha comentado. En esta economía circular, ha apuntado Chivite, "la modernización de los regadíos y la segunda fase del Canal de Navarra es vital para el futuro económico de la Comunidad foral, y de la Ribera en particular".

Chivite ha reiterado que "el Gobierno de Navarra está haciendo su trabajo para la construcción de la segunda fase del canal". Ahora, ha añadido, "deben implicarse tanto los municipios como las comunidades de regantes". "No hay tiempo que perder. Corella debe ser ejemplo para el resto de los pueblos, para que se sumen ya a una oportunidad de futuro que no debemos dejar atrás", ha expuesto.

El teniente de alcalde de Corella, Félix Bienzobas, ha agradecido el trabajo del Gobierno de Navarra, de los ayuntamientos de Corella y de la Comunidad de Regantes por lo que ha calificado como "un hecho histórico". El inicio de la concentración parcelaria significa "aportar expectativas de futuro a las personas que quieran dedicarse al campo con garantías", ha comentado.

Por su parte, el responsable de Riegos de Navarra, Joaquín Puig, ha destacado que la concentración parcelaria de Corella "es ya un hecho, en el que llevamos meses trabajando y que afectará a 2.500 propietarios". Corella, ha añadido, "es la punta de lanza en este tren de avance hacia la digitalización y la rentabilidad de la agroindustria y los agricultores".

LA JORNADA

El encuentro para la conmemoración del primer aniversario de la adhesión de los regantes de Corella a la segunda fase del Canal de Navarra se ha dividido en dos mesas de análisis donde se ha tratado la importancia de la infraestructura desde un punto de vista histórico y jurídico, a cargo de Jesús María Ramírez; desde una óptica municipal por parte del teniente de alcalde del Ayuntamiento de Corella y desde el terreno con la intervención de Jesús Correas, agricultor e ingeniero agrónomo.

En esta primera mesa se ha puesto en valor que la concentración parcelaria y la modernización de los regadíos supone pasar de un modelo agrícola medieval a uno del siglo XXI: "eficiente, digital y sostenible económica y medioambientalmente". La segunda fase del Canal de Navarra, se ha dicho, es el futuro del campo en la Ribera, además de una infraestructura solidaria que ofrece un reequilibrio hídrico en Navarra aprovechando las abundantes precipitaciones del norte para regar las zonas del sur.

En la segunda mesa ha participado el responsable de Riegos de Navarra; el director general de la Asociación de Industrias Agroalimentarias de Navarra, Aragón y la Rioja (ALINAR), Diego Galilea, y el representante de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Navarra (UAGN), David Navarro.

En esta mesa se ha insistido en el papel clave y fundamental que juega el Canal de Navarra para el abastecimiento de las industrias agroalimentarias de la Comunidad foral. Actualmente se están importando productos que podrían ser cultivados en Navarra con la modernización y el desarrollo de la segunda fase del Canal de Navarra, han expuesto. Las conclusiones han apuntado a que la rentabilidad de las empresas, económica, social y medioambiental, se va a ver favorecida con el Canal de Navarra.

CLASIFICACIÓN DE LOS TERRENOS

Las catas iniciadas hoy en Corella van a servir para conocer la capacidad del terreno para clasificar las tierras. La clave y necesidad de estas catas, según el profesor de Edafología de la Universidad Pública de Navarra (UPNA), Alberto Enrique Martín, "es conocer de qué suelos disponemos y qué usos designamos a cada uno de ellos, priorizando los mejores terrenos para cultivar y el resto a otros usos".

Las catas que se llevan a cabo en el área regable de Corella oscila entre 1,80 y dos metros de profundidad y permitirán "disponer de un estudio detallado del suelo para tomar las mejores decisiones", ha afirmado Martín y ha concluido que "en bases a conclusiones técnicas podremos determinar en qué tierras no es aconsejable acometer inversiones ante una regabilidad cuestionable".