El Instituto Navarro de Inversiones impulsa una operación de 15,5 millones para acelerar el crecimiento de EOSOL

Imagen de la sede de EOSOL en Pamplona. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Navarro de Inversiones (INI), sociedad pública adscrita al departamento de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra e integrada en la Corporación Pública Empresarial de Navarra (CPEN), ha formalizado una inversión de 6,2 millones de euros para impulsar el crecimiento de EOSOL, grupo navarro especializado en servicios de ingeniería, consultoría y tecnología.

La aportación del INI representa el 40% de un plan de inversión conjunto de 15,5 millones de euros, en el que EOSOL aportará el 60% restante. La operación contempla la creación de EOSOL Ventures, una nueva división con sede en Navarra desde la que se desarrollará una estrategia de Buy & Build basada en la adquisición e integración de empresas.

El proyecto tiene como objetivo impulsar el crecimiento de EOSOL y reforzar su posición como uno de los grandes grupos empresariales navarros con vocación de liderazgo internacional. A través de EOSOL Ventures, se buscará incorporar principalmente pymes tecnológicas y de servicios especializados, facilitando su crecimiento, profesionalización y acceso a las capacidades técnicas, comerciales y a la red internacional del grupo.

La operación, que incluye el compromiso de crear 100 nuevos puestos de trabajo de alta cualificación en Navarra, se enmarca en la estrategia del INI de apoyar proyectos empresariales con capacidad para generar crecimiento, empleo y arraigo empresarial en Navarra, según ha informado el Gobierno foral.

UN GRUPO NAVARRO CON PRESENCIA INTERNACIONAL

Fundada en 2008 y con sede en Mutilva, EOSOL es un grupo de servicios de ingeniería, consultoría y tecnología que desarrolla su actividad principalmente en los sectores de energía, industria, infraestructuras, telecomunicaciones y aeroespacial.

El grupo estructura su actividad en tres grandes divisiones: Engineering, centrada en el desarrollo integral de proyectos de ingeniería, transmisión y distribución, infraestructuras y supervisión; Services, que presta servicios especializados de asistencia técnica, operación y mantenimiento; y Tech, dedicada al desarrollo de soluciones tecnológicas para la transformación de sectores estratégicos.

Actualmente, EOSOL cuenta con una plantilla de 1.000 profesionales, más de 350 clientes, actividad en más de 45 países y 16 oficinas distribuidas por todo el mundo. Entre sus clientes se encuentran compañías de los sectores de energías renovables, industria, tecnología y el 100% de las principales utilities europeas.

CRECIMIENTO, INNOVACIÓN Y EMPLEO CUALIFICADO

La estrategia de Buy & Build permitirá integrar las empresas adquiridas en la plataforma global de EOSOL y aprovechar las capacidades del grupo para acelerar su crecimiento y ganar escala. La creación de EOSOL Ventures, con sede en Navarra, permitirá además canalizar desde la Comunidad foral la estrategia de adquisiciones, con prioridad para oportunidades en Navarra y regiones próximas.

La creación de valor se apoyará en el desarrollo de sinergias comerciales, el refuerzo de las capacidades de gestión y el soporte tecnológico de EOSOL en ámbitos como la ingeniería, el software, la inteligencia artificial y la automatización. La estrategia presenta, asimismo, potencial para favorecer el desarrollo de productos propios, I+D aplicada y la transferencia de conocimiento, así como para reforzar sectores estratégicos como la energía, las telecomunicaciones y el ámbito aeroespacial.