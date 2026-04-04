Interceptado un menor con un vehículo tras darse a la fuga de un control policial en Beriáin

Momento de la intervención con el menor fugado en Beriáin. - POLICÍA FORAL

PAMPLONA, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la División de Prevención y Atención Ciudadana, en coordinación con patrullas de la División de Seguridad Vial de Policía Foral, intervinieron en la madrugada del domingo 29 de marzo al lunes, en Beriáin, con un vehículo de alta cilindrada que se daba a la fuga de un control policial montado al efecto para su interceptación.

La intervención se había iniciado tras recibir varios avisos ciudadanos en el cuerpo autonómico alertando de un vehículo circulando a gran velocidad por el casco urbano de Beriáin. Tras una primera búsqueda sin éxito, fue en un segundo rastreo cuando se detectó el vehículo. A la llegada del turismo los agentes trataron de darle el alto reglamentario, momento en el que el conductor, lejos de detenerse, aceleraba bruscamente dándose a la fuga.

En su huida, el conductor puso en riesgo la seguridad vial, entre otras maniobras al tomar la rotonda de Tiebas, en la N-121, en sentido contrario a la circulación, indican desde la Policía Foral.

Finalmente, y tras ser interceptado, los agentes comprobaban que el conductor era un menor de 17 años, con la única posesión del permiso de la clase AM (ciclomotores). El joven había sustraído las llaves del vehículo a su madre para conducir el coche que, además, no tenía el seguro obligatorio en vigor y no tenía en vigor la Inspección Técnica de Vehículos (ITV).

Por todo ello fue denunciado no sólo por ambos hechos, sino además por circular sin la licencia administrativa necesaria para turismos, también por realizar una conducción temeraria y por no obedecer la órdenes de los agentes de tráfico.

La Policía Foral ha llamado la atención, además, por la "preocupante falta de percepción del riesgo" mostrada por el menor, quien durante la intervención llegó a preguntar a los agentes si su acción "iba a ser publicada en Insta" (refiriéndose a la red social Instagram).

Este caso se utilizará como ejemplo de lo que no se debe hacer, dentro de la propia labor de educación vial de la Policía Foral, y para concienciar sobre las graves consecuencias penales y económicas que conllevan estas conductas.