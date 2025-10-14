Interceptado en Tudela tras realizar un giro prohibido con su patinete eléctrico y dar positivo en drogas

PAMPLONA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 57 años ha sido interceptado este lunes en Tudela tras realizar un giro prohibido con su patinete eléctrico en Príncipe de Viana y dar positivo en anfetaminas/metanfetaminas, cocaína y THC, principio activo de la marihuana.

Según han informado desde la Policía Local de Tudela, el suceso tuvo lugar a las 16.30 horas. Los resultados de las pruebas han sido enviadas a laboratorio y, de confirmarse, será denunciado por una infracción muy grave de la ley de Seguridad Vial y 1.000 euros de cuantía, además de la denuncia por el propio giro.

Por otro lado, sobre las 6.30 horas, se observó en las inmediaciones del ascensor Torre Monreal a una pareja hombre-mujer. Los agentes conocían que sobre el varón, de 47 años, recaía una orden de alejamiento por violencia de género sobre la mujer, de 46. Tras comprobar que efectivamente se estaba produciendo el quebrantamiento judicial, se detuvo varón, que fue trasladado a calabozos de Policía Foral hasta su puesta a disposición judicial.