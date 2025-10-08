Interceptado en Zizur Mayor tras conducir sin permiso ni seguro, en posesión de speed y positivo en drogas

PAMPLONA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un conductor ha sido interceptado esta madrugada en Zizur Mayor tras conducir sin permiso ni seguro, en posesión de speed y positivo en drogas.

Según han informado desde la Policía Municipal de Zizur Mayor, un aviso vecinal alertó sobre la presencia de un varón con "comportamiento sospechoso" en el interior de un vehículo estacionado en la localidad.

La patrulla que se desplazó al lugar identificó al ocupante y el vehículo. Tras realizar las comprobaciones pertinentes, se constató que el conductor, que manifestó que acababa de conducir el automóvil, carecía de permiso de conducción tipo B, al no haberlo obtenido nunca.

Asimismo, la documentación aportada sobre el vehículo se encontraba a nombre de un ciudadano de otro país, por lo que el automóvil carecía de permiso de circulación. A través del sistema EUCARIS y otras fuentes abiertas, se comprobó también que el vehículo no contaba con seguro obligatorio de accidentes (SOA).

El conductor fue sometido a un test de detección de drogas (narcotest), que arrojó resultado positivo en cannabis, cocaína, anfetaminas/metanfetaminas y opiáceos. Posteriormente, se realizó una inspección ocular del vehículo y un cacheo superficial, y se localizaron e interceptaron 12 gramos de speed.

El vehículo fue inmovilizado y retirado con grúa a dependencias municipales y se informó al implicado sobre la normativa europea aplicable.

La Policía Municipal de Zizur Mayor ha instruido diligencias en relación con varios ilícitos penales y administrativos: delito contra la seguridad vial, por presencia de drogas en el organismo durante la conducción; tenencia ilícita de sustancias estupefacientes; conducción sin haber obtenido nunca el permiso; circular con un vehículo sin permiso de circulación; y carecer de seguro obligatorio de accidentes.