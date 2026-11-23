Rueda de prensa de la Intersindical de Salud. - INTERSINDICAL

PAMPLONA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Intersindical de Salud, formada por LAB, SATSE, SAE, UGT y Afapna, ha alcanzado un acuerdo con la dirección de Profesionales del Servicio Navarro de Salud (SNS) para "reforzar las plantillas, avanzar en la ampliación voluntaria de jornada del personal laboral a tiempo parcial, facilitar la exención de noches a mayores de 55 años, compensar los excesos de jornada y mejorar el acceso a la formación", un acuerdo que han cifrado en 15 millones de euros.

En rueda de prensa, los sindicatos han señalado que 8,5 millones se dedican a reforzar la plantilla. Se incorporan más de 120 profesionales en categorías asistenciales y de gestión: enfermería generalista y especialista, TCAE, medicina de Atención Primaria y urgencias, trabajo social, psicología clínica, farmacia, celadores, personal administrativo, técnico y de ingeniería. Además, se reservan hasta 2 millones de euros adicionales para "reforzar Atención Primaria, áreas clínicas y puestos de difícil cobertura".

Asimismo, otra medida acordada es la exención de noches para mayores de 55 años. "El trabajo nocturno pasa factura a la salud y dificulta la conciliación. Podrán acogerse a la exención de noches el personal fijo, el personal contratado administrativo de larga duración y el personal laboral fijo a tiempo parcial, siempre que trabajen en turno rotatorio de mañana, tarde y noche, tengan más de 55 años y hayan realizado noches al menos durante el año anterior", han explicado, para precisar que "el acuerdo destina 1 millón de euros a cubrir las necesidades derivadas de estas exenciones".

Según han precisado, "se abrirá un plazo extraordinario hasta el 31 de marzo de 2027 para acogerse a la exención ese mismo año". En adelante, las solicitudes se presentarán en el último trimestre de cada año, hasta el 15 de diciembre. La Administración dispondrá de un máximo de dos meses para responder.

El acuerdo contempla, además, medidas para compensar los excesos de jornada. Así, para excesos sobre las 48 horas semanales, se destina 1 millón de euros a abonar los excesos de jornada del personal que supere ese límite, sumando la jornada ordinaria y la complementaria. Para prolongaciones de jornada e incentivos, se crean bolsas dotadas con 2 millones de euros para retribuir las prolongaciones inevitables al final del turno por atención domiciliaria o urgencias no demorables, siempre que no se compensen con tiempo de descanso.

Durante los cuatro primeros meses de 2027 se auditará la situación de cada centro, con el objetivo de iniciar la medida a partir del sexto mes del año. También se habilitan incentivos para equipos con desempeño destacado, que podrán solicitarse durante los cinco primeros meses de 2027.

Por otro lado, se destinan 1,5 millones de euros a financiar sustituciones para facilitar la asistencia a cursos de formación y evitar que las solicitudes se denieguen por necesidades del servicio. Tendrá prioridad el personal que haya recibido menos formación durante el año anterior. Además, se pondrán en marcha 7 experiencias piloto en unidades con baja participación formativa de HUN, Primaria, Salud Mental, Tudela, Estella, Servicios Centrales e ISPLN.

Según han explicado, la distribución presupuestaria incluye también 1 millón de euros para contrataciones imprevistas.

La Intersindical ha afirmado que "con este acuerdo hemos conseguido mejoras y derechos laborales". "Para asegurar el cumplimiento de cada uno de los compromisos, nos reuniremos con la Dirección en la Comisión de Seguimiento, de forma ordinaria, cada dos meses", ha señalado, para añadir que "supervisaremos las contrataciones, las exenciones de noches, la evolución del número de 'canguros' y los resultados de las encuestas dirigidas a reducir esta modalidad; y la ejecución del presupuesto".