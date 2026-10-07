Intervienen en Pagozelai una furgoneta con medicamentos destinados al mercado negro

Medicamentos intervenidos. - POLICÍA FORAL

PAMPLONA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Foral adscritos al Grupo de Protección y Atención Ciudadana de la Comisaría de Alsasua han intervenido un importante lote de medicamentos destinados al mercado negro, cuyo valor estimado en el mercado clandestino supera los 10.000 euros. El material intervenido está compuesto principalmente por decenas de envases de Ozempic, un fármaco de alta demanda en la actualidad.

La intervención tuvo lugar a la altura de Pagozelai (A15), cuando una patrulla de Protección y Atención Ciudadana dio el alto a una furgoneta tras detectar una actitud sospechosa por parte del conductor. En el vehículo viajaban dos hombres.

Al proceder al registro del interior de la furgoneta, los agentes localizaron los medicamentos ocultos en bolsas cerradas junto a botellas de agua congelada, un método rudimentario con el que pretendían mantener la refrigeración. La investigación continúa abierta, ya que por el momento se desconoce la procedencia exacta de la medicación, aunque se ha constatado que el vehículo procedía de Francia, explican desde la Policía Foral.

Además, el conductor de la furgoneta arrojó un resultado positivo en la prueba de detección de drogas y los agentes comprobaron que el vehículo circulaba con la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) caducada, y con irregularidades en el permiso de circulación del mismo, por lo que se tramitaron las correspondientes denuncias.

La Policía Foral ha alertado de los graves riesgos que el consumo de estos medicamentos de dudosa procedencia comporta para la salud. El Ozempic es un medicamento que requiere estrictas condiciones de conservación, una temperatura controlada (refrigeración) y una distribución segura bajo control farmacéutico. Al ser transportado de forma clandestina, se rompe la cadena de frío, lo que puede alterar sus propiedades y convertirlo en un producto peligroso o ineficaz.

Igualmente, ha recordado a la ciudadanía la importancia de adquirir siempre cualquier tipo de medicación de forma segura y responsable, única y exclusivamente a través de los canales autorizados y farmacias oficiales, garantizando así su autenticidad y su correcto estado de conservación.