Investiga en su tesis alternativas a los antibióticos para animales y humanos utilizando huevos y embriones de trucha

Augusto Vargas González, en el edificio de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UPNA. - UPNA

PAMPLONA 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El bioquímico Augusto Vargas González ha investigado, en su tesis doctoral realizada en la Universidad Pública de Navarra (UPNA), sobre alternativas seguras a los antibióticos que puedan aplicarse, tanto en acuicultura como en medicina veterinaria y humana, en un contexto de creciente resistencia a los antimicrobianos. En concreto, propone utilizar huevos embrionados y larvas vesiculadas de trucha para evaluar bacterias beneficiosas (probióticos) y sus metabolitos (posbióticos) con el enfoque 'One Health', que entiende la salud humana, animal y ambiental como interdependientes.

Para contextualizar el problema al que pretende dar respuesta la tesis doctoral, el investigador explica que la Organización Mundial de la Salud considera la resistencia a los antimicrobianos como uno de los mayores retos de salud pública del siglo XXI. En piscifactorías y granjas de animales se emplean antibióticos para tratar infecciones, pero han aparecido bacterias resistentes a éstos que pueden transmitirse entre animales, personas y el medio ambiente, explican desde la UPNA en una nota de prensa.

Los probióticos son microorganismos vivos que, administrados en cantidades adecuadas, confieren beneficios a la salud del huésped. Sus derivados posbióticos son sustancias producidas por estos microorganismos (por ejemplo, ácidos orgánicos, bacteriocinas o péptidos), que también tienen propiedades beneficiosas. Tradicionalmente, se han ensayado en peces, utilizando ejemplares juveniles o adultos, lo que "implica costes elevados y un uso significativo de animales". Vargas González planteó que los huevos embrionados y las larvas vesiculadas de trucha común pueden servir como modelos vertebrados "sencillos y éticos" para realizar cribados rápidos de probióticos y posbióticos.

Con todo ello, la tesis comenzó con un diagnóstico sanitario integral en piscifactorías de trucha de España. Se analizaron muestras de agua y animales mediante técnicas de biología molecular, identificación proteómica y secuenciación del gen 16S rRNA y la región ITS-1. Esto permitió elaborar un Índice Sanitario Integrado que sirvió para seleccionar reproductores y huevos libres de patógenos de importancia sanitaria y aislar bacterias ácido-lácticas (BAL), el grupo de microorganismos al que pertenecen muchos probióticos.

En el laboratorio se realizaron ensayos de antagonismo, en los que las bacterias candidatas aisladas y sus sobrenadantes (cultivos libres de células) se enfrentaron a patógenos comunes de peces y humanos para medir su capacidad inhibitoria. Posteriormente, las BAL seleccionadas y sus metabolitos se aplicaron por inmersión sobre huevos y larvas de trucha de dos especies distintas para evaluar la toxicidad, la supervivencia y la tasa de eclosión.

"La investigación es pionera en el uso de huevos y larvas vesiculadas de trucha como un modelo vertebrado alternativo, económico y de fácil manejo para evaluar probióticos y posbióticos", apunta el autor de la tesis. "Emplear organismos en etapas tempranas de desarrollo se alinea con el principio de las 3R (Reemplazo, Reducción y Refinamiento), evitando el uso de animales adultos y mitigando las preocupaciones éticas tradicionales", indica. Según subraya Vargas González, este modelo "no solo cumple con la normativa de bienestar animal, sino que también permite obtener resultados rápidos, reproducibles y más éticos en las fases iniciales de estudio".

La tesis aporta "conocimiento fundamental para diseñar tratamientos preventivos que fortalezcan la salud de los peces, reduciendo la dependencia de antimicrobianos, lo cual tiene implicaciones directas sobre la seguridad alimentaria, además de contribuir a la lucha global contra la resistencia a los antibióticos". Estos avances "benefician directamente a la acuicultura, actividad económica con fuerte presencia en países como España y Chile".

BREVE CV DEL AUTOR DE LA TESIS DOCTORAL

Augusto Vargas González es bioquímico por la Universidad Austral de Chile, especializado en microbiología acuática e inocuidad alimentaria. Tras graduarse, trabajó como analista en Aquagestión S.A., aplicando qPCR y MLST para la detección de 'Listeria monocytogenes' y en diagnóstico de enfermedades de interés en salmonicultura. En 2016, inició su carrera como investigador y trabajó hasta el año 2018 como asistente de investigación en el Laboratorio de Enfermedades Exóticas del Servicio de Nacional de Pesca (Sernapesca) y la Universidad Austral de Chile, participando en proyectos financiados por FONDECYT, FONDAP, FIPA y FIE-SIMA Austral.

A principios de 2020, fue seleccionado para el programa Iberus Talent-Marie Sklodowska-Curie COFUND. Gracias a ello, se pudo incorporar en septiembre de ese año al Departamento de Ciencias de la Salud de la UPNA para realizar su doctorado. A lo largo de ese periodo, publicó varios artículos en revistas científicas de alto impacto, incluidos un estudio publicado en 2025 sobre aislados bacterianos asociados a mortalidades en trucha común y otro artículo publicado en 2024 sobre la selección de bacterias ácido-lácticas y la evaluación de su toxicidad en huevos embrionados. También ha contribuido en trabajos de revisión sobre redes de microbiota humana y el efecto de posbióticos en trucha.

Su labor ha sido presentada en congresos internacionales, como el LARVI'24 Fish & Shellfish Larviculture Symposium (Bélgica,2024), el 5º International Conference College of Veterinary Microbiology (Eslovenia, 2023) y en congresos nacionales como la 14ª y la 15ª Reuniones de la Red Española de Bacterias Lácticas (Valencia, 2022). Además, ha participado en contratos OTRI de prestación de servicios de ictiopatología y diagnóstico molecular para piscifactorías gestionadas por diferentes comunidades autónomas y otras entidades españolas.

Vargas González ha realizado estancias de investigación en la Universidad de Burdeos y en la Universidad Austral de Chile. Ha complementado su formación con numerosos cursos de bioética, bienestar animal y métodos alternativos a la experimentación, así como de capacitación para el cuidado, eutanasia y manejo de animales de experimentación y el diseño de experimentos.