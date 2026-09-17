Investigado un hombre de 49 años por la venta de bolsos falsificados en San Adrián

Imagen del material interceptado - GUARDIA CIVIL

PAMPLONA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Guardia Civil de Navarra ha investigado a un hombre de 49 años como presunto autor de un delito contra la propiedad industrial, tras detectar en San Adrián la venta de bolsos con indicios de ser falsificaciones de diferentes marcas registradas.

Según han informado desde el Instituto Armado, los hechos fueron descubiertos durante una inspección realizada en un puesto de venta ambulante de San Adrián, cuando agentes de la Sección Fiscal y de Fronteras de Beriáin realizaban un servicio de Resguardo Fiscal del Estado.

En la inspección de un puesto de venta ambulante, los agentes observaron varios bolsos de marcas registradas y conocidas. Al solicitar al vendedor la documentación que acreditase su procedencia, este manifestó no disponer de factura y que los artículos habían sido adquiridos en establecimientos de Madrid.

Las comprobaciones realizadas permitieron localizar, en el mismo puesto y posteriormente en el vehículo utilizado por el vendedor, otros bolsos "de idéntico diseño que carecían de los anagramas de las marcas".

Esta circunstancia hizo sospechar a los agentes que los distintivos podían encontrarse separados para ser colocados posteriormente en los artículos.

Durante la inspección de la furgoneta fueron localizados varios logotipos metálicos sin colocar, y otros entre las pertenencias que portaba el vendedor.

Ante los indicios observados, la variedad y cantidad de artículos y "la ausencia de documentación que justificase su procedencia", la Guardia Civil ha investigado al responsable del puesto, de nacionalidad ecuatoriana, como presunto autor de un delito contra la propiedad industrial.