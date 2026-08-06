Investigado un hombre por la sustracción de maquinaria industrial valorada en 200.000 euros en Peralta - GUARDIA CIVIL DE NAVARRA

PAMPLONA 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 54 años residente en Irun (Gipuzkoa) ha sido investigado por su presunta relación con la sustracción de maquinaria industrial valorada en 200.000 euros en Peralta.

En concreto, el hombre, de nacionalidad española, ha sido investigado como presunto autor de un delito de robo con fuerza en las cosas y, subsidiariamente, de un delito de realización arbitraria del propio derecho, relacionado con la sustracción de maquinaria industrial de una nave en Peralta.

Según han informado desde la Guardia Civil de Navarra, la investigación, desarrollada a través del Equipo ROCA de Tafalla, se inició a raíz de una denuncia en la que se comunicaba que autores desconocidos habían accedido a una nave industrial de Peralta y sustraído diversa maquinaria.

El perjuicio ocasionado fue inicialmente valorado entre 150.000 y 200.000 euros. Debido a las características de los efectos sustraídos, el Equipo ROCA de Tafalla se hizo cargo de la investigación.

Entre la maquinaria figuraban compresores de alta presión, generadores de nitrógeno y oxígeno, equipos destinados al tratamiento y manipulación de gases y otros elementos industriales. Algunos de estos equipos superaban ampliamente los 100 kilogramos de peso.

Las gestiones realizadas, en las que "resultó fundamental la colaboración ciudadana", permitieron obtener imágenes en las que se observaba parte de la maquinaria denunciada como sustraída en las inmediaciones de una nave industrial situada en Irun (Gipuzkoa).

Los investigadores pudieron comparar estas imágenes con otras tomadas cuando los mismos equipos todavía se encontraban en las instalaciones de Peralta.

A partir de estos indicios, los agentes realizaron una inspección en las instalaciones de Irun, donde localizaron parte de la maquinaria denunciada, cuyo valor aproximado se situaría entre los 80.000 y 100.000 euros.

La investigación ha permitido determinar que la maquinaria había estado previamente en posesión de la empresa ubicada en Peralta y que posteriormente parte de ella había sido trasladada hasta las instalaciones de Irun.

Los equipos industriales, alguno de más de una tonelada de peso, habrían sido trasladados entre ambas localidades mediante maquinaria y vehículos especializados.

Durante las pesquisas, los agentes analizaron además diversa documentación judicial relacionada con la propiedad de la maquinaria y con anteriores relaciones empresariales entre las partes implicadas.

La investigación permitió establecer que existía una resolución judicial previa que reconocía determinados derechos sobre los equipos, si bien su eventual recuperación debía realizarse a través de los procedimientos legalmente establecidos.

De las gestiones practicadas, los investigadores consideran que el ahora investigado habría localizado la nave de Peralta donde se encontraba la maquinaria y habría procedido presuntamente a su retirada y traslado hasta Irun sin autorización de quienes ocupaban las instalaciones ni de un órgano judicial que autorizase la ejecución material de dicha recuperación.