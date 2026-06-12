Investigado en la Ribera un tractorista que conducía de forma negligente, ebrio y sin permiso

Imagen del tractor - POLICÍA FORAL

PAMPLONA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Seguridad Vial de la Comisaría de Tudela de la Policía Foral ha instruido diligencias penales al conductor de un tractor como presunto autor de un delito contra la seguridad vial en una localidad de la Ribera, por circular de forma negligente, sin permiso de conducir, y bajo la influencia de bebidas alcohólicas.

Según han informado desde el cuerpo policial, los hechos se produjeron en el marco de la campaña especial de control de maquinaria agrícola que realiza la Policía Foral. Los agentes observaron un tractor que circulaba de forma negligente, "poniendo en riesgo la seguridad de la vía", por lo que procedieron a darle el alto para su control.

Al identificar al conductor y verificar la documentación, la patrulla comprobó que este circulaba con una pérdida de vigencia de su permiso de conducir, por lo que carecía de la autorización necesaria para ponerse al volante.

Asimismo, los agentes le realizaron la prueba de detección alcohólica, en la que arrojó un resultado de 0,98 mg/l en aire espirado. Esta cifra está catalogada como tasa delictiva (por encima de los 0,60 mg/l). Se han remitido las oportunas diligencias al juzgado de guardia competente.

Desde la Policía Foral han destacado que este tipo de campañas buscan "garantizar la seguridad en el entorno rural y carreteras secundarias, donde la convivencia con vehículos agrícolas pesados exige la máxima atención y el cumplimiento estricto de las normas".