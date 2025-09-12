El IPC baja 3 décimas en agosto en Navarra y la tasa interanual se sitúa en el 2,5%

Archivo - Varios productos con dinero en efectivo. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 12 Sep. (EUROPA PRESS)

El Índice de Precios de Consumo (IPC) bajó 3 décimas en agosto en Navarra respecto al mes anterior y la tasa interanual se sitúa en el 2,5%, según los datos definitivos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). En lo que va de año el IPC ha aumentado en la Comunidad foral el 1,9%.

Los precios superan el nivel del año anterior en todas las categorías siendo los más altos Bebidas alcohólicas y tabaco, un 5,9% más que en agosto de 2024 (+0,3 puntos respecto a la tasa interanual anotada el mes anterior); Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, un 4,7% (-0,8 puntos); Hoteles, cafés y restaurantes, un 3,8% (-0,4 puntos) y Enseñanza, un 3,3% (+0,1 puntos).

Mientras, donde las subidas interanuales son más moderadas son Ocio y cultura, un 0,6% (+0,1 puntos); Comunicaciones, un 0,6% (+0,3 puntos); Vestido y calzado, un 0,7% (-0,6 puntos) y Transporte, un 1% (+1 puntos). También han subido en Otros (+3), Alimentos y bebidas no alcohólicas (+2,4), Medicina (+1,9) y Menaje (+1,5).

En agosto y respecto al mes anterior, los precios han bajado en la Comunidad foral en Hoteles, cafés y restaurantes (-1,6%), Alimentos y bebidas no alcohólicas (-0,9), Vestido y calzado (-0,7), Otros (-0,4) y Vivienda (-0,2). Se han mantenido en Medicina y han subido en Transporte (0,1), Comunicaciones (0,1), Enseñanza (0,1), Bebidas alcohólicas y tabaco (0,2), Menaje (0,3) y Ocio y cultura (1,9).

A nivel nacional, el IPC se ha mantenido en agosto en relación al mes anterior y ha mantenido también su tasa interanual, hasta el 2,7%.

Al finalizar agosto, las tasas más elevadas de IPC las presentaban Baleares (3,2%), Comunitat Valenciana (3,2%) y Asturias (3,1%). En el lado contrario se situaron La Rioja (2,1%), Murcia (2,1%) y Canarias(2,2%).

Melilla (+0,3%), Galicia (+0,2%) y Catalunya (+0,1%) fueron las comunidades en donde más crecieron los precios en tasa interanual, mientras que Aragón, Euskadi y Navarra en donde menos, con retrocesos de un 0,3%, 0,2% y un 0,2%, respectivamente.