El IPC de Navarra aumenta un 0,4% en junio respecto al mes anterior y la tasa interanual se sitúa en el 2,7%

Archivo - Imagen de archivo de un mercado de alimentos - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Índice de Precios de Consumo (IPC) aumentó un 0,4% en junio respecto al mes anterior y la tasa interanual bajó al 2,7%, 5 décimas por debajo de la tasa interanual del mes anterior, según los datos definitivos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El dato de junio es el más bajo registrado en Navarra desde febrero de 2026. En términos mensuales, la inflación en Navarra aumentó un 0,4%, mientras que en lo que va de año la subida llega al 2,1%.

Donde más subieron los precios en Navarra respecto al mismo mes del año anterior fue en vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, un 6,5% más que en junio de 2025 (+2,1 puntos respecto a la tasa interanual anotada el mes anterior); seguros y servicios financieros, un 3,8% más (-1,7 puntos); transporte, un 3,6% más (-2,7 puntos) y enseñanza, un 3% más (+0 puntos).

En el lado contrario, dónde más moderadas fueron las subidas fue en información y comunicaciones (0,1%); vestido y calzado, un 0,4% (-0,7 puntos respecto a la tasa del mes precedente); muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar, un 1,7% (+0 puntos); actividades recreativas, deporte y cultura, un 1,8% (-0,7 puntos) y sanidad, un 1,8% (+0,2 puntos).

A nivel nacional, el IPC aumentó un 0,6% en junio en relación al mes anterior y mantuvo su tasa interanual, hasta el 3,2%. Al finalizar junio, las tasas más elevadas de IPC las presentaban Madrid (3,8%), Cantabria (3,5%) y Baleares (3,4%). En el lado contrario se situaron Extremadura (2,4%), Navarra (2,7%) y Asturias(2,7%).

Ceuta (+0,2%), Canarias (+0,2%) y Catalunya (+0,1%) fueron las comunidades en donde más crecieron los precios en tasa interanual, mientras que Galicia, Cantabria y Aragón en donde menos, con retrocesos de un 0,2% cada una.