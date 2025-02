Irujo advierte en Bruselas de la "intertidumbre" en el sector de las renovables y demanda una "mayor protección legal"

PAMPLONA 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Industria y de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial del Gobierno de Navarra, Mikel Irujo, ha manifestado en Bruselas, ante la Comisión Europea, que la Comunidad foral "no sólo cree" en el sector de las renovables, sino que "quiere seguir siendo una región de referencia en Europa". Ha trasladado su preocupación "ante el momento convulso y lleno de incertidumbre que está viviendo el sector. Son igual de importantes la cadena de suministro local, como las grandes empresas, sin embargo, el paquete de medidas vigente no es suficiente. La legislación no les protege y permite al gigante asiático, China, ser más competitivo".

Durante el encuentro con Laia Pinós, del gabinete del francés Stéphane Séjourné, vicepresidente ejecutivo a cargo de Mercado Interior; y Valvanera Ulargui, del gabinete de la vicepresidenta primera y comisaria de Competencia de la Comisión Europea, Teresa Ribera; Iker Chasco, director-gerente de Enercluster, también mostró su preocupación ante la situación que está viviendo el sector: "La industria renovable, y la eólica en particular, viven la paradoja de tener unos objetivos muy ambiciosos pero sufrir fuertes pérdidas. La protección a la cadena de suministro local es fundamental si queremos mantener empleo de calidad y autonomía energética".

Tras la reunión, los representantes de la Comisión Europea, "mostraron su predisposición" a considerar e incluir medidas de apoyo identificadas por Enercluster y el Gobierno de Navarra en el nuevo documento 'Green Industrial Deal' sobre la industria renovable, que se publicará en las próximas semanas, afirman en una nota de prensa desde el Ejecutivo foral.

Al respecto, el Gobierno de Navarra ha dstacado que "no sólo las empresas y proveedores navarros están sufriendo el impacto, sino que éste se está produciendo a nivel de toda Europa. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), China lleva introduciendo productos a precios artificialmente bajos en el mercado europeo (fenómeno conocido como 'dumping') desde el año 2006, y esto hace que sus precios sean un 35% más batatos en comparación con los países pertenecientes a la OCDE, lo que está generando pérdidas para sus principales competidores y se ha convertido en el principal obstáculo para las empresas y proveedores del sector".

En este sentido, el informe 'La competitividad de la energía eólica en Europa' señala que, desde 2019, "esta práctica, ilegal en todo el estado, ha supuesto una caída de más de un 85%, lo que se traduce en pérdidas billonarias para la industria". Asimismo, el portal Wind Europe destaca que las exportaciones principales de componentes "han caído un 10% en 3 años, lo que ha supuesto que entre 2022 y 2021 se hayan perdido en la unión europea 9.847 empleos".

Enercluster ha liderado el diálogo a nivel interregional con la participación activa de 8 clústeres regionales, que representan a más de 800 empresas. Asimismo, Enercluster ha presentado sus análisis y propuestas a asociaciones nacionales en España y en otros países europeos. Estos clústeres y asociaciones, junto con el Gobierno de Navarra, han subrayado la necesidad de "adoptar medidas más concretas y efectivas que impulsen la competitividad de la industria europea frente a mercados globales".