Irujo destaca la economía circular como "herramienta de gran potencial" para mejorar la eficiancia de las empresas

El consejero Irujo en un momento de su intervención en la jornada 'Economía circular y sostenibilidad en el medio rural: el ejemplo de Ultzama'. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial del Gobierno de Navarra, Mikel Irujo, ha participado este viernes en la jornada 'Economía circular y sostenibilidad en el medio rural: el ejemplo de Ultzama', en la Granja Escuela Ultzama (espacio Caracol, Lizaso).

El encuentro ha puesto en valor las prioridades de la Unión Europea 2025-2029 y el proyecto Birbizi, y se enmarca en el Día Internacional de la Mujer Rural (15 de octubre) y en el Día Mundial de la Alimentación (16 de octubre). Cuenta con la colaboración de Europe Direct Navarra y el Gobierno de Navarra.

Durante la apertura, según recoge el Ejecutivo foral en un comunicado, el consejero Irujo ha enfatizado cómo la economía circular, además de ser un modelo de producción, es "una herramienta con un gran potencial para mejorar la eficiencia de las empresas y ofrece la oportunidad del aprovechamiento de los recursos en el consumo de toda la sociedad en su conjunto". Por ello, ha abogado por introducir la circularidad "en todo lo que hacemos".

La jornada también ha contado con una ponencia de Isabel Carrilero (Directora de Estrategia de Cocuus) y una visita al laboratorio donde se aprovecha el lactosuero. La dimensión europea de la jornada ha tenido un peso destacado representado por Gregorio Dávila-Díaz, de la Dirección General de Agricultura de la Comisión Europea (DG AGRI). Ha cerrado el acto la intervención de Paula Ceballos Coloma, de la Representación de la Comisión Europea en España.

También han participado Silvia Ros (Alimenta Valores) y Fernando Urra (Programa Innova).