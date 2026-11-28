Imagen de la exposición. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Archivo Real y General de Navarra en su nueva educación del 'Otoño Archimusical' dedica una de sus propuestas a Los Iruña'ko, con motivo del 70º aniversario de la primera grabación de varios himnos de las peñas de Pamplona. La exposición recupera la trayectoria de uno de los grupos musicales navarros con mayor proyección internacional y recuerda "su papel decisivo en la conservación, interpretación y difusión del folclore navarro y, especialmente, de la música sanferminera".

En 1956, Los Iruña'ko entraron en los estudios de Columbia en San Sebastián para registrar por primera vez algunas de las canciones más representativas de las fiestas de San Fermín. Aquella primera grabación incluyó los himnos de las peñas Nosotros los de la Única, Irrintzi de Iruña, Oberena y Los del Bronce, además de estampas navarras, zortzikos y jotas. Poco después se incorporarían a su repertorio grabado los himnos de Anaitasuna, La Jarana, El Bullicio Pamplonés y Alegría de Iruña, recuerdan en un comunicado desde el Gobierno de Navarra.

La muestra ha sido inaugurada este sábado 28 de noviembre en el zaguán del Civivox Condestable, en un acto que ha contado con la participación de sus comisarios, Jesús Garatea, Alfonso Segura y Jokin Zabalza, y el acompañamiento musical de la Fanfarre Ortzadar. Organizada en colaboración con el Área de Cultura del Ayuntamiento de Pamplona y la Federación de Peñas de Pamplona / Iruñeko Peñen Federazioa, podrá visitarse hasta el 19 de diciembre.

La exposición ha sido posible gracias a la documentación conservada en el fondo de Los Iruña'ko, que ingresó en el Archivo Real y General de Navarra el 7 de marzo de 2023 por donación conjunta de familiares de sus integrantes.

Fotografías, discos, recortes de prensa y otros documentos han permitido reconstruir la historia de la formación desde sus primeros años en Pamplona hasta sus giras internacionales, pasando por sus éxitos discográficos, actuaciones y reconocimientos varios. El recorrido expositivo ofrece así una oportunidad para acercarse no solo a la trayectoria de sus cinco componentes, sino también al contexto musical y social en el que se desarrolló su actividad.

"Setenta años después de aquellas primeras grabaciones, la música de Los Iruña'ko sigue formando parte del patrimonio sentimental y cultural de Pamplona y Navarra. Sus voces contribuyeron a que las canciones de las peñas traspasaran fronteras y a que los Sanfermines tuvieran una banda sonora reconocible en cualquier lugar del mundo. Esta exposición rinde homenaje a quienes consiguieron que una parte esencial de la identidad musical navarra quedara para siempre registrada y pudiera seguir siendo escuchada, cantada y compartida por las generaciones futuras", destacan desde el Ejecutivo foral.

OTOÑO ARCHIMUSICAL

El Archivo Real y General de Navarra (AGN), a través del Archivo de la Música y de las Artes Escénicas de Navarra (AMAEN), organiza una nueva edición del ciclo 'Otoño Archimusical', un programa de actividades destinado a divulgar el patrimonio musical conservado en la institución y a acercar al público diferentes episodios, protagonistas y manifestaciones culturales de la historia de Navarra.

La programación de 2026 se desarrollará entre los meses de septiembre y diciembre y tendrá como principales ejes el 70.º aniversario de la primera grabación de la música de las Peñas por Los Iruña'ko (1956) y el 150.º aniversario del nacimiento del compositor Valentín Larrea Iturbe (1876-1970).