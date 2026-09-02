Isabel Rodríguez quiere aprobar "lo antes posible" el decreto de Vivienda pero trabaja para tener los apoyos necesarios

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez (d), visita en Lekunberri un complejo residencial con 34 viviendas que Casa 47 (entidad estatal de vivienda) pondrá a disposición de la ciudadanía en forma de alquiler asequible. - EUROPA PRESS

LEKUNBERRI, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha asegurado este miércoles que quiere que el Consejo de Ministros apruebe "lo antes posible" el nuevo real decreto de Vivienda, pero ha precisado que "no es tan relevante llevarlo al Consejo de Ministros como convalidarlo en el Congreso de los Diputados" y ha reconocido que actualmente no cuenta con los apoyos necesarios para que pueda ser aprobado.

Isabel Rodríguez, que ha visitado en la localidad navarra de Lekunberri un complejo residencial con 34 viviendas que Casa 47 (entidad estatal de vivienda) pondrá a disposición de la ciudadanía en forma de alquiler asequible, ha señalado, a preguntas de los periodistas, que "el Gobierno tiene un texto listo y preparado en el que todos los grupos políticos pueden verse identificados" con distintas medidas y ha señalado que, tras mantener conversaciones con algunos grupos durante el verano, el inicio del curso es un "buen momento para seguir ahondando en estas conversaciones" y buscar los apoyos suficientes para apoyar el real decreto.

La ministra ha explicado que este texto incluye "medidas que tienen que ver con la persecución del fraude en los alojamientos de temporada y de habitaciones que hoy sufren en estos momentos todos los estudiantes que están buscando piso para acceder a sus estudios en el próximo curso; con medidas para facilitar la movilización de vivienda vacía o de rehabilitación de vivienda para ponerla en alquiler asequible; con medidas que facilitan a las empresas públicas y a los ayuntamientos y otras administraciones la disposición y construcción de suelo con garantía y con rigor; el apoyo también a medidas de incentivos en el ámbito de la adquisición hipotecaria".

La ministra ha señalado que el real decreto recoge "un acuerdo muy transversal que ya fue circulado a los grupos por parte del Ministerio de Vivienda antes de finalizar el mes de julio y hemos tenido algunas conversaciones con algunos grupos a lo largo del verano". "Yo creo que ahora que se inicia de nuevo el periodo de sesiones en el Congreso, mañana mismo hay una comparecencia del presidente del Gobierno y vamos a estar allí todos juntos, será un buen momento para que podamos seguir ahondando en esas conversaciones", ha indicado.

En todo caso, Rodríguez ha reconocido que "hoy por hoy no tengo la confirmación de todos los grupos necesarios" para poder convalidar el real decreto. "Hay algunos grupos que todavía están en esa disposición de máximos. A otros les tengo que agradecer que están mostrando muchísima generosidad y en general creo que hoy estamos mucho mejor que en otras ocasiones para alcanzar ese acuerdo que es lo que desea la ministra, pero sobre todo creo que es lo que desea la inmensa mayoría de ciudadanos que sufren este problema", ha indicado.

La ministra ha asegurado que el Gobierno lleva "tres años con una política de cambio absoluto en las políticas públicas de vivienda, sufriendo la inacción en algunos casos, cuando no el boicot, de las administraciones que deberían marcarse como prioridad absoluta las políticas públicas de vivienda a tenor de la demanda ciudadana, de ser este el principal problema de los españoles y tener las herramientas para poder hacerlo".

Isabel Rodríguez ha señalado que "en ocasiones se reprocha al Gobierno no hacer más", pero ha afirmado que "ni queriendo podemos". Como ejemplo, ha indicado que "el Gobierno ha puesto coto en sus normativas, en todo lo que está en nuestras manos, a los pisos turísticos ilegales, desde un cambio legislativo que implica que los vecinos tienen que dar la autorización en sus fincas para que se puedan implantar estos negocios, y pusimos en marcha un mecanismo como el del registro único para identificar aquellos que son ilegales". "Bueno, pues los Gobiernos autonómicos, en lugar de acompañar esas políticas en beneficio de la gente, a lo que se dedican es a boicotear, a llevarlo a los tribunales y a impedir que hoy podamos seguir haciendo ese rastreo de pisos ilegales como consecuencia de arrogarse esa competencia que después no quieren ejercer", ha afirmado.

La ministra ha asegurado que "ha ocurrido con pisos turísticos, ha ocurrido con el intento de poner coto al capital privado extranjero que viene a comprarse las casas desembolsando medio millón de euros para adquirir una vivienda a cambio de los permisos de residencia". "Nosotros hacemos eso mientras Ayuso se va a Miami a decirle a los ricos de allí que vengan a comprarse Madrid por barrios", ha indicado.

Rodríguez ha considerado que "es muy importante explicar a la ciudadanía las ventanillas a las que tenemos que llamar cada día para demandar nuestro derecho". "Sin duda, este es un derecho muy importante en nuestra Constitución y nosotros estamos intentando garantizarlo con nuestras herramientas. ¿Qué le está faltando a estas políticas que está implementando el Gobierno de España? Consenso y acuerdo en el Parlamento", ha reconocido.

En ese sentido, ha señalado que "somos un Gobierno en minoría parlamentaria y este es un asunto donde ha sido muy complicado que los grupos políticos se pongan de acuerdo a lo largo de esta legislatura". "Hemos alcanzado la unanimidad tan solo en una ocasión, fue para los desahucios hipotecarios, que hemos hecho una moratoria hasta el año 2028 y creo que paramos de contar", ha indicado.

La ministra ha afirmado que distintos grupos han presentado iniciativas en materia fiscal, otros en materia de fraude con las habitaciones de temporada, y otros en materia de desahucios. "El Gobierno ha llevado a través del real decreto ley en dos, tres o cuatro ocasiones el fin a los desahucios de las personas vulnerables, y ha sido rechazado por el Parlamento. El Gobierno llevó recientemente la prórroga de los contratos para evitar que en aquellas Comunidades donde no se aplica esa regulación de precios que hace que no haya ningún interés en renovar contratos siga sucediendo y el Parlamento no lo ha convalidado", ha expuesto.

Rodríguez ha asegurado que "es complicado pero no hemos perdido la esperanza y sobre todo lo que no hemos perdido es la disposición a trabajar con todos los grupos". "Seguimos trabajando con todos los grupos políticos, el Gobierno tiene un texto acordado entre los dos grupos de la coalición, el Partido Socialista y Sumar, y hemos incorporado muchas iniciativas de los distintos grupos con las que creemos que puede haber puntos de acuerdo, pero este real decreto no podrá convalidarse en el Congreso de los Diputados si todos los grupos políticos no están dispuestos a ceder una parte de sus máximos y de sus aspiraciones", ha subrayado.