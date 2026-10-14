El IX Festival de Micro Artes Escénicas 'Microstable' presenta en Pamplona once propuestas del 22 al 25 de octubre

Festival de Micro Artes Escénicas de Pamplona ‘Microstable’ . - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

PAMPLONA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Micro Artes Escénicas de Pamplona 'Microstable' propone en su novena edición once espectáculos de teatro, circo y danza en pequeño formato, que se representarán en Civivox Condestable, excepto el espectáculo inaugural de la Plaza del Castillo, entre el 22 y el 25 de octubre. El programa se completa con dos talleres y una exposición.

El ciclo, organizado por la Nave Producciones Teatrales S.L. en colaboración con el Ayuntamiento de Pamplona y Gobierno de Navarra, llegará a Pamplona después de estrenarse en Estella y Elizondo con la puesta en escena de tres espectáculos en cada localidad durante el fin de semana. El programa completo lo han presentado este miércoles por el director del área de Cultura, Fiestas y Deporte, Iñigo Gómez, acompañado por la actriz Marta Juániz, de La Nave Producciones Teatrales y Asier Andueza Elía, director del festival LEB INTENSIF.

'Microstable' celebra su IX edición con dos apuestas destacadas: su llegada a Elizondo y el refuerzo de su programación formativa, ampliando su presencia en Navarra y las oportunidades de encuentro y aprendizaje en torno a las artes escénicas.

El festival se abre este año a Elizondo, donde estará presente el domingo 18 de octubre en colaboración con el Festival LEB INTENSIF. La programación, con entrada libre, reunirá tres propuestas de compañías profesionales: Amico, A través del espejo y The Kid Next to Me. Esta nueva cita se suma a las jornadas de Estella-Lizarra y Pamplona y permite acercar las microartes escénicas a nuevos públicos y espacios de Navarra.

La actividad en Pamplona de 'Microstable 2026' comenzará el jueves 22 en la Plaza del Castillo con el espectáculo de teatro de hologramas 'La Cajita', de la compañía catalana Holoqué. La propuesta, que mezcla títeres holográficos y videomapping, se presentará entre las 18 y las 21 horas con pases cada cinco minutos. El relevo lo tomará Civivox Condestable que acogerá desde el viernes 23 al domingo 25 la sección oficial del ciclo, que incluye nueve obras de diferentes géneros escénicos. En cada una de las jornadas se ofrecerán tres pases con tres obras cada uno, a las 19.30, 20 y 20.30 horas, que requerirán inscripción previa, con un precio de 10 euros por sesión. El programa incluye también una sesión especial familiar matinal, con tres pases a las 11.30, 12 y 12.30 horas, el domingo 25 de octubre.

Además de las propuestas propiamente escénicas, el ciclo incluye la exposición 'Wind and soul', de Rauxa Cía, Analía Serenelli y Xavi Sánchez, que presentan una novedosa técnica de manipulación de marionetas sin intervención humana. La muestra se podrá visitar de viernes a domingo, en horario de 9 a 14 y de 17 a 22 horas. Además, se realizará una visita inaugural, el viernes a las 18 horas, en la que se ofrecerá un recorrido guiado por este universo propio de la mano de sus creadores.

Las actividades paralelas se completan con dos propuestas formativas. El primer taller 'Micro en Microestable', el sábado 24 de 11 a 13 horas de la mano de la actriz Marta Juaniz, acercará a las personas interesadas al mundo del microteatro. La actividad es gratuita, pero requerirá inscripción previa. El segundo taller, impartido por José Luis Raymond, permitirá a quince profesionales de las artes escénicas profundizar en la composición escénica en dos sesiones matinales los días 23 y 24 de octubre, en horario de 10 a 13.45 horas. La actividad tiene un coste de 20 euros y es necesario registrarse previamente.

DIEZ OBRAS EN PEQUEÑO FORMATO

La sección oficial de 'Microstable 2026' se abre el viernes 23 con tres propuestas diferentes. La primera es 'Va de nuevo', una obra de teatro de la compañía madrileña Inspira, Facundo Pennesi, Facu Quirós, Fran Jiménez & Sole Barderas. Le seguirá 'El reencuentro', un espectáculo de circo y tango que combina danza, acrobacias, malabares y humor de la mano de la compañía La arrabalera, Ezequiel Alejandro de Rosa & Manuel Carey. La sesión finalizará con 'Meu fogar', un solo de danza del madrileño Daniel Barrós que invita a regresar al cuerpo a través de la respiración y el movimiento.

La programación continúa el sábado 24 con la puesta en escena de tres nuevos espectáculos. Abrirá la sesión 'Amore di Mafia', una obra de teatro de la compañía Serendipity, Manu Galea, Jesús Granda & Juan Ángel Melero. La segunda propuesta 'Extender como si pudiera', ligada a la danza, vendrá de la mano de la bailarina y creadora gallega Julia Laport. La sesión se completa con (In)vestiduras, una comedia musical que satiriza la política española a cargo de la compañía La Maleta, Pedro Cambas & Adolfo Oliveira.

La jornada del domingo 25 se abrirá con una sesión especial familiar, con tres pases a las 11.30, 12 y 12.30 horas, del espectáculo de circo 'The Strambotik Cabaret', dirigido a público infantil. La sesión oficial se retomará esa tarde con la representación del espectáculo de clown 'Isa la Pitonisa', del catalán Asiris González y de la obra de teatro musical 'Por culpa del amor', de la compañía andaluza Tinoní, Julián Salguero & Verónica Polo, con una historia que combina amor, humor y música. El broche final lo pondrán los navarros Olatz Larumbe y Alfonso Aguilar con 'Ihtok', un espectáculo de danza que invita a reflexionar, a través de una narrativa de movimiento, sobre los prejuicios inconscientes y el valor de la diversidad cultural.