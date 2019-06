Javier Esparza tiende la mano al PSN y le pide que "recapacite e interprete bien el mandato de los ciudadanos"

Publicado 03/06/2019 10:27:52 CET

PAMPLONA, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Navarra Suma a la Presidencia del Gobierno foral, Javier Esparza, ha afirmado que su mano está "tendida" para hablar con los socialistas sobre la formación del Ejecutivo foral y ha pedido así al PSN que "recapacite y que interprete bien el mandato de los ciudadanos".

Javier Esparza ha afirmado, en una entrevista en Onda Cero recogida por Europa Press, que el cuatripartito que ha sostenido al Gobierno foral en la última legislatura "ha pasado de 26 parlamentarios a 19 y, por contra, aquellos que estábamos en la oposición tenemos una mayoría para conformar un proyecto que sea estable, para conformar un Gobierno constitucionalista en Navarra, que se aleje de políticas nacionalistas e identitarias, que es lo que hemos tenido a lo largo de toda la legislatura".

Así, el candidato de Navarra Suma ha considerado que "el mensaje es tan rotundo que yo lo que quiero es hablar con el PSN y que se recapacite, que se interprete bien el mandato de los ciudadanos".

Javier Esparza ha insistido en que "el mensaje" de las urnas es que los ciudadanos "no quieren políticas nacionalistas y no quieren políticas populistas, y que aquellos que estábamos en la oposición pasemos a gobernar esta tierra".

Además, el candidato de Navarra Suma ha rechazado ceder la presidencia a la socialista María Chivite en un acuerdo entre su candidatura y el PSN para formar Gobierno. "De la misma manera que creo que nadie discute que el señor Pedro Sánchez (PSOE), en un acuerdo con Podemos, tiene que ser quien presida el Gobierno de España, y no tiene que presidir el señor Pablo Iglesias (Podemos), en este caso es lo mismo. Si el señor Sánchez valora que el señor Iglesias presida este país, pues entonces igual el señor Esparza valora que la señora Chivite presida Navarra", ha afirmado.

En todo caso, ha subrayado que "estamos hablando de 20 parlamentarios en el caso de Navarra Suma y 11 parlamentarios en el caso del PSN". "Si la sociedad navarra hubiera querido que María Chivite fuera presidenta, seguramente el resultado hubiera sido inverso, es decir, 20 parlamentarios hubiera tenido el PSOE y 11 nosotros, pero han dicho lo que han dicho y creo que el mensaje es rotundo y hay que respetarlo", ha señalado.

En esta línea, Esparza, que ha apuntado que no mantiene contacto con la dirección federal del PSOE; ha afirmado que "si Pedro Sánchez, con el 28% de los votos, está legitimado para gobernar España y yo no lo pongo en duda, Javier Esparza, con más del 36 por ciento de los votos, creo que tiene más legitimidad para gobernar Navarra".

Javier Esparza ha explicado que el pasado lunes llamó por teléfono a María Chivite y analizaron el resultado electoral. "Faltaba concretar si nosotros llegábamos al parlamentario número 20 o no, todo parecía indicar que sí, pero no estaba cerrado el escrutinio, y nos emplazamos a vernos y a partir de ahí ya iríamos hablando. En ese 'ya iríamos hablando' ella ha anunciado una ronda de contactos que ha excluido a Navarra Suma y a Bildu, y ha lanzado el mensaje de que ella apuesta por un Gobierno que llama progresista, con Geroa bai, que es el PNV, la derecha vasca tradicional de toda la vida, que podrá ser muchas cosas, pero progresista desde luego a mi me da la sensación que no; y un Gobierno con Podemos y con Izquierda-Ezkerra", ha indicado.

Javier Esparza ha afirmado que "la mano está tendida, volveremos a intentar un nuevo acercamiento, intentaremos sentarnos, y vamos a ver si somos capaces de respetar aquello que han dicho los navarros en las urnas el pasado domingo, que creo que es un mensaje rotundo, nítido y claro".

Por otro lado, ha señalado que no ve al PSN votando a favor de la investidura de Joseba Asiron (EH Bildu) como alcalde de Pamplona y ha señalado que "las manifestaciones que han hecho los socialistas han ido en esa línea, que no van a apoyar una alcaldía de EH Bildu". "Vamos a ver. Lo que es evidente es que Bildu no va a dar nada gratis. Cualquiera que conozca esta tierra era consciente de ello desde el inicio, lo han hecho visible y en aquello que tiene que ver con el Ayuntamiento de Pamplona no veo al Partido Socialista dándole una alcaldía a EH Bildu, porque sería pasar líneas que considero que no se van a pasar y lo digo con toda la sinceridad", ha asegurado.

En ese sentido, ha señalado que "el Partido Socialista aquí en Navarra siempre ha estado con nosotros defendiendo la libertad y la democracia y yo no entiendo que se va a cruzar esa línea, pero lo cierto es que por otro lado se está caminando en la dirección de la búsqueda de un Gobierno que si se produjera estaría en manos de EH Bildu, y obviamente no siendo gratis ese acuerdo".