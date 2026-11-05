La V Jornada de Seguridad del Paciente reúne a 150 profesionales en la UPNA

El consejero de Salud, Fernando Domínguez, en la inauguración de la V Jornada de Seguridad del Paciente de Navarra. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea ha presentado las iniciativas "más innovadoras" en materia de seguridad del paciente implantadas en el sistema sanitario público. Ha sido en el marco de la V Jornada de Seguridad del Paciente de Navarra, un encuentro inaugurado por el consejero de Salud, Fernando Domínguez, en el que han participado 150 profesionales y expertos y expertas de diferentes ámbitos asistenciales.

El objetivo general de esta quinta edición es "promover la cultura de la seguridad y consolidar el compromiso de trabajar por y para el paciente en todos los niveles del sistema sanitario". Además, la cita persigue tejer una red de seguridad compartida entre las distintas áreas de salud de Navarra, "implicar activamente" a los profesionales, dar a conocer herramientas de participación ciudadana e "incrementar la conciencia sobre la importancia de prevenir riesgos en la práctica clínica diaria".

A lo largo del día, se han expuesto experiencias innovadoras desarrolladas en distintos centros y áreas de salud de la Comunidad Foral. Entre ellas, destaca el proyecto de autoadministración segura de medicación mediante códigos QR en Hospitalización a Domicilio, para asegurar que el paciente adquiera una mayor formación y adherencia a la medicación a través de una actitud activa en su seguridad. Esta iniciativa forma parte de la digitalización de la atención, "capacitando a los pacientes y cuidadores en la autoadministración de fármacos intravenosos en el ámbito de la hospitalización a domicilio".

EXPERIENCIAS PARA RESOLVER SITUACIONES DE RIESGO

La jornada ha puesto el foco en la "atención segura" a las personas con enfermedades crónicas y patologías no transmisibles. De este modo, se han abordado cuestiones clave como la transición de la atención pediátrica a la adulta, la conciliación y revisión de la medicación, la teleasistencia domiciliaria, el Consejo Sanitario y la generación de valor asistencial en la atención a la cronicidad.

Entre otras cuestiones de interés de la jornada cabe destacar el establecimiento de las pautas para la detección y actuación ante el maltrato en personas mayores ingresadas a través de un procedimiento unificado en todos los centros hospitalarios del SNS-O. Diseñado en 2023, se ha unificado y extendido al resto de hospitales públicos navarros.

Por otro lado, se ha puesto en valor el procedimiento para la preparación y administración de medicamentos peligrosos inyectables en el ámbito hospitalario fuera del horario habitual de Farmacia, que "garantiza la seguridad del paciente y minimiza el riesgo de exposición del personal sanitario", ya que, el servicio de Farmacia distribuye junto al medicamento peligroso los materiales sanitarios necesarios y los equipos de protección individual que el profesional precisa para su administración y preparación.

Además, se ha expuesto la aplicación de procedimientos de la Enfermería Basada en la Evidencia para "mejorar la seguridad y el confort" de los pacientes críticos basados en el uso de herramientas para el manejo del dolor del paciente ingresado en una unidad de críticos.

ESTRATEGIA NACIONAL DE SEGURIDAD DEL PACIENTE 2025-2035

La jornada, organizada por la Sección de Calidad Asistencial y Seguridad Clínica en el marco del Plan Docente del Departamento de Salud, ha servido también de escenario para presentar la Estrategia de Seguridad del Paciente del Sistema Nacional de Salud 2025-2035. En este espacio, se ha ratificado el compromiso de Navarra con el despliegue y la implementación de sus líneas estratégicas.

El programa ha completado su agenda con una mesa dedicada en exclusiva a la prevención de errores mediante la identificación inequívoca de los pacientes. En ella se han compartido experiencias prácticas relacionadas con el área de salud mental, la implementación de protocolos y el análisis de eventos adversos reales, extrayendo las principales lecciones aprendidas para seguir construyendo una atención sanitaria más segura.