Un joven y sus padres agreden a dos policías forales que realizaban una detención en Cadreita

Archivo - Imagen de archivo de un agente de Policía Foral - EDUARDO SANZ - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Dos policías forales han resultado heridos este fin de semana durante una intervención en Cadreita, al ser agredidos por un joven al que estaban deteniendo por unos hechos anteriores cometidos en un establecimiento hostelero, y por los padres del propio detenido.

Según han informado desde el cuerpo policial, se trata de un joven de 24 años y sus dos progenitores, de 51 y 49 años, que se encontraban en el domicilio familiar, al que acudió una patrulla de Policía Foral de la Comisaría de Tafalla dentro de las actuaciones tendentes al esclarecimiento de unos hechos anteriores en un establecimiento hostelero en los cuales pudiera estar involucrado el joven.

En el transcurso de la intervención, esta persona "en ningún momento colaboró con los agentes intervinientes, mostrándose altivo y violento, llegando a arremeter y agredir a los policías, agresión a la que se sumaron sus dos padres".

Fue necesario el apoyo de una patrulla de seguridad vial de la comisaría de Tudela, que se encontraba en proximidades, para reducir al núcleo familiar. Tras ello se procedió a la detención de las tres personas por un delito de atentado y resistencia a los agentes de la autoridad.

Además, se les imputó por un delito de lesiones, ya que los dos policías intervinientes necesitaron de asistencia sanitaria en el Hospital Reina Sofía por las diferentes lesiones que aquellos les ocasionaron.

En total, durante el fin de semana Policía Foral ha detenido o investigado a 17 personas por diferentes delitos y ha atendido 35 accidentes de tráfico que se han saldado con 2 personas heridas de distinta consideración y daños materiales en los vehículos y/o vías.

A lo largo del fin de semana se han recogido en las Oficinas de Atención Ciudadana de la Policía Foral en sus comisarías un total de 84 denuncias penales, 17 de ellas por delitos de hurto (tendencia que se mantiene en el tiempo), otras 17 por diferentes estafas y 8 por delitos de daños en vehículos.

En el ámbito de la seguridad ciudadana, 12 han sido las personas detenidas. Dentro de las actuaciones referentes al tráfico, la Policía Foral ha detenido o investigado a 5 personas por diferentes delitos contra la seguridad vial y ha atendido un total de 35 accidentes de tráfico, que se han saldado con 2 heridos de distinta consideración y daños materiales en los vehículos y/o vías.

Las 2 personas heridas, de diversa consideración, han sido trasladadas a centros hospitalarios por accidentes ocurridos en Larraun y Lónguida. Seis de los accidentes han ocurrido en vías urbanas, mientras que 5 han ocurrido en la PA-30.

A su vez, en 11 de los siniestros se han visto implicados diferentes animales, de los cuales 8 han sido con especies cinegéticas, tales como jabalíes (3) y corzos (5). Además, 5 conductores han sido investigados por delitos de tráfico en Tudela (2), Arazuri, Esteribar y Mutilva.

Dos de ellos lo eran por conducción de vehículos sin permiso, otro por superar las tasas establecidas de consumo de bebidas alcohólicas, uno más por pérdida de vigencia del permiso, y el último por conducir pesando sobre el conductor una suspensión temporal.