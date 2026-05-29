Juan R. Sainz se despide del zaldiko de Tudela tras más de una década

Juan R. Sainz, acompañado de la concejala Verónica Gormedino, se despide del zaldiko de Tudela tras más de una década como porteador. - AYUNTAMIENTO DE TUDELA

PAMPLONA 29 May. (EUROPA PRESS) -

Juan R. Sainz, alma y porteador del zaldiko de Tudela durante más de una década, se ha despedido oficialmente este viernes de una de las figuras más queridas de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos. El motivo de su retirada son problemas de salud que le impiden continuar desempeñando esta labor.

Sainz ha ofrecido una rueda de prensa acompañado por la concejala de Festejos, Verónica Gormedino, quien ha agradecido públicamente su labor a lo largo de todos estos años.

Durante el acto, Sainz ha repasado su trayectoria vinculada a la comparsa y ha hablado sobre su futuro dentro de la misma, así como sobre su ausencia en las mañanas santaneras del pasado año.

Este acto de despedida adquiere un especial simbolismo al coincidir con el cuadragésimo aniversario de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos de Tudela.

Durante el encuentro, Sainz ha aprovechado la ocasión para explicar el simbolismo del zaldiko y de su indumentaria. El faldón y los escudos incorporan referencias inspiradas en la Catedral de Tudela, reforzando así el vínculo entre el patrimonio monumental y la cultura popular. El zaldiko y toda su indumentaria fueron donados en 2014 por el propio Juan R. Sainz al Ayuntamiento de Tudela y estrenados durante las fiestas de Santa Ana de ese mismo año.