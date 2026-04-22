Este jueves comienza la adjudicación de plazas de Formación Sanitaria Especializada

Archivo - Fachada del servicio de Urgencias del Hospital Universitario de Navarra. - MIGUEL OSES - GOBIERNO DE NAVARRA - Archivo

PAMPLONA, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

Como cada año por estas fechas, en el ámbito sanitario comienza la adjudicación de plazas de Formación Sanitaria Especializada. Este jueves, 23 de abril, empezarán las titulaciones de farmacia, psicología, química, biología y física, el viernes 24 de abril, de enfermería y el lunes 4 de mayo, medicina. Tras la elección, comenzarán su residencia en Navarra entre el 4 y el 5 de junio con la toma de posesión de sus plazas.

El Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea oferta, en la convocatoria 2025-2026, 144 plazas -el mismo número que el año anterior-, y se distribuyen de la siguiente manera: 108 plazas de medicina, 26 de enfermería, cuatro de psicología, cuatro de farmacia, una de biología y una de física, detalla el Gobierno de Navarra en un comunicado.

Por ámbitos, 82 plazas corresponden al Hospital Universitario de Navarra (84 en 2024-25); se mantiene el mismo número de plazas en Atención Primaria (42) y en Salud Mental (13); suben a cinco las plazas que se convocan en la Unidad Docente Multidisciplinar de Salud Laboral -tres de medicina y dos de enfermería -; y la Unidad Docente de Medicina Preventiva y Salud Pública se mantiene con dos plazas.

Como novedad, este año se ofertan, por primera vez, dos plazas de enfermería en la Unidad Docente Multidisciplinar de Salud Laboral, y una de especialista en Medicina de Urgencias y Emergencias.

El programa oficial en la especialidad de Medicina de Urgencias y Emergencias ha sido aprobado en abril de 2026 y contempla una formación de cuatro años en la que los futuros especialistas realizarán su formación tanto en el ámbito de las urgencias hospitalarias y servicios de emergencias médicas como en otros dispositivos (Atención Primaria, Salud Mental, etc.).

Otra de las novedades de este año se refiere a la convocatoria de una segunda adjudicación de plazas mediante un procedimiento extraordinario destinado a cubrir las vacantes existentes tras la finalización del proceso ordinario.