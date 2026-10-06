La juez decreta el ingreso en prisión de un detenido tras robar en dos viviendas de Pamplona

Archivo - Fachada del Palacio de Justicia de Pamplona. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La titular de la plaza número 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Pamplona decretó este lunes prisión provisional, comunicada y sin fianza para un detenido que el pasado 4 de octubre robó en dos viviendas de la capital navarra.

En la resolución judicial, que puede ser recurrida, la magistrada califica los hechos como constitutivos de dos delitos de robo con fuerza en casa habitada.

Sobre las 2 horas del citado día, tras forzar la puerta, el investigado, de 18 años, de nacionalidad española, accedió al interior de una casa en la que se encontraba durmiendo en el sofá del salón su moradora junto con su perro. Sustrajo del interior del dormitorio en el que dormía la pareja de la mujer un teléfono móvil, y, además, revolvió varios cajones.

La propietaria se despertó y se percató de la presencia en el pasillo de la vivienda de un varón, quien alumbraba el inmueble con la linterna de su teléfono móvil. Pensó que era su pareja, pero al asomarse vio que la puerta de su casa estaba abierta. Entonces se dio cuenta del robo sufrido. Acto seguido, un vecino le alertó de que un hombre acababa de salir corriendo de su domicilio.

Media hora más tarde, sobre las 2.30 horas, el encausado accedió por una ventana que estaba abierta, y con acceso a un patio interior, a otra vivienda en la que dormían sus moradores, un hombre y sus dos hijos.

Se apoderó de un bolso de la marca Michel Kors, un teléfono móvil, documentación, algo de dinero en efectivo y un maquillaje. En esos momentos, se despertó la hija y se percató de la presencia de la silueta de un varón en el umbral de la puerta de su dormitorio, provisto de una linterna.

"La perjudicada salió y le siguió hasta el cuarto del baño, donde se encontró con el detenido. La misma salió corriendo asustada, bajó las escaleras de la vivienda y se escondió en el cuarto de baño de la planta baja", relata la juez en la resolución judicial.

LLEVABA DOS NAVAJAS

El hijo, que se encontraba en la cocina, en la planta baja del inmueble, observó cómo el imputado bajó corriendo las escaleras y abandonó la vivienda. El joven pudo apreciar las características físicas del investigado y llegó a reconocerlo incluso como compañero de instituto. En el portal de la vivienda fue hallado un teléfono móvil propiedad del hijo.

El asaltante, según recoge el auto, fue detenido e identificado por los testigos de los hechos. Portaba en el momento del arresto tanto dos navajas como los dos teléfonos móviles previamente sustraídos en ambos domicilios.

La magistrada decreta el ingreso en prisión debido a la gravedad de los hechos -penados con hasta 5 años de prisión cada uno-, la mecánica delictiva y la reiteración. Al respecto, la juez apunta que el detenido también está investigado en otros hechos de igual naturaleza perpetrados el pasado 7 de agosto.

Por todo ello, para evitar el riesgo de fuga y asegurar su presencia en el juicio, la magistrada considera indispensable decretar el ingreso en prisión provisional del investigado, que se acogió a su derecho a no declarar.