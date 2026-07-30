La jueza mantiene en prisión al investigado por 5 agresiones sexuales entre el 27 de junio y el 9 de julio en Pamplona

Archivo - Fachada del Palacio de Justicia de Pamplona. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La titular de la plaza nº 1 de la Sección de Violencia sobre la Mujer de Pamplona ha ratificado la medida de prisión provisional, comunicada y sin fianza para el joven encarcelado el día 11 por cinco presuntas agresiones sexuales perpetradas entre el 27 de junio y el 9 de julio en Pamplona.

En tres resoluciones judiciales, que pueden ser recurridas ante la Audiencia Provincial, la magistrada destaca la gravedad y violencia con que el encausado, de nacionalidad colombiana, presuntamente llevó a cabo los ataques contra la libertad sexual, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN).

En su declaración, el investigado reconoció los hechos, pero negó "haber querido llegar más allá de los tocamientos". Tal y como se desprende de los fotogramas que constan en el atestado y en grabaciones de las cámaras del Ayuntamiento de Pamplona, según relata la jueza, el encausado salía de su vivienda y "buscaba eventuales víctimas".

Hasta la fecha, y de las investigaciones realizadas, no se desprende que el imputado conociera a las víctimas de nada, "sino que fueron elegidas al azar, dentro de la vorágine agresiva con la que salía por la noche".

Así, añade el auto, abordaba "a mujeres solas que volvían a casa", a las que asaltaba "por detrás para evitar cualquier tipo de defensa" o identificación por parte de las víctimas.

En dos de las agresiones sexuales, el hombre atacó a las mujeres en los portales de sus casas, aprovechando el funcionamiento de las puertas automáticas de apertura y cierre, que no es manual. De esta forma, entró por detrás y las agredió sexualmente.

En el caso de otra víctima, el asalto se produjo en plena calle, en el centro de Pamplona. Se abalanzó "de manera sorpresiva" contra una mujer que regresaba de madrugada con los auriculares puestos.

En las agresiones, el hombre besó y tocó por la fuerza, sin su consentimiento, a las denunciantes. Gracias a la resistencia mostrada por estas y los gritos de auxilio, el investigado huyó en las tres ocasiones.

La magistrada ratifica el ingreso en prisión del investigado debido al riesgo de fuga. Advierte de su peligrosidad debido a "la actitud y gravedad de los hechos", la reiteración delictiva "en tan escasos días" y "la violencia" en la forma de asaltar a las víctimas.

Además, agrega la jueza, es necesario que el imputado no se sustraiga a la acción de la justicia, ya que hay varias pruebas que practicar en la fase de instrucción. Concluye que, dada la nacionalidad del investigado, que no tiene documentación expedida en España ni trabajo, la falta de arraigo y las penas que podrían imponerse en su caso, se hace "necesario ratificar la medida de prisión acordada".