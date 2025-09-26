El juicio con jurado a una acusada de matar a su compañera de celda en la prisión de Pamplona en 2021 comienza el martes

Archivo - Fachada del Palacio de Justicia de Pamplona. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El juicio con jurado popular a una acusada de matar el 8 de noviembre de 2021 en el centro penitenciario de Pamplona a su compañera de celda comenzará el martes, 30 de septiembre, en la Audiencia de Navarra. La fiscalía solicita 19 años de prisión para la procesada como autora de un delito de asesinato.

En la causa están personadas dos acusaciones particulares, una de ellas ejercida por la pareja de la víctima, que reclama una pena de 25 años de prisión, y la otra, en representación de la madre y la hija de la fallecida, que pide 15 años. La defensa, por su parte, interesa la absolución.

En concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal solicita que la procesada indemnice con 40.000 euros a la madre, con 50.000 a la hija y con 10.000 a su pareja.

El juicio comenzará el 30 de septiembre, a las 9.30 horas, con la selección del jurado popular -9 miembros más 2 suplentes-. A continuación, sobre las 11.30, las partes expondrán al tribunal popular sus alegaciones previas y, posteriormente, se llevará a cabo el interrogatorio de la inculpada.

Al día siguiente, 1 de octubre, se practicará la prueba testifical y el día 2 la prueba pericial. Está previsto que el día 3 las partes expongan sus conclusiones, tras lo cual la magistrada presidenta del juicio elaborará el objeto del veredicto.